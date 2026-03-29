Ostern schon in Gefahr? Dieses Wetter kommt jetzt auf NRW zu

Köln - Das Wetter in Köln und NRW macht aktuell, was es will: Regen, Wind und sogar Schnee sind drin. Auch in Richtung Ostern sieht es eher frisch als frühlingshaft aus.

Ostern rückt immer näher und in Köln ist von Sonne aktuell noch keine Spur. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa/ZB

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bringt der Sonntag zunächst eine kleine Verschnaufpause. Es bleibt meist trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Mit 10 bis 12 Grad wird es auch etwas milder.

Doch lange hält das nicht an: In der Nacht zum Montag zieht schon wieder Regen auf, im Bergland teils sogar Schnee oder Schneeregen. Der Wind legt ebenfalls wieder zu.

In der ersten Osterferienwoche gibt es viele Wolken, immer wieder Schauer, teilweise Hagel und vereinzelt Gewitter. Im Hochsauerland kann sogar noch einmal Schnee fallen.

Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad, in höheren Lagen deutlich niedriger.