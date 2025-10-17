Polare Luft und Sonnenschein: So durchwachsen wird das Wochenend-Wetter in Sachsen

Leipzig - Das Wochenende in Sachsen hat einen bunten Wetter-Mix parat. Grund dafür ist eine Kaltfront von Norden, die kühlere Luft polaren Ursprungs heranführt.

Am Freitag werden die Temperaturen noch milder, bevor sie in der Nacht zu Samstag abkühlen. © Robert Michael/dpa

Am Freitag gelangt zuerst noch mildere Luft in den Freistaat, sagen die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Der Himmel ist stark bewölkt und zeitweise kann leichter Regen fallen. Dazu weht schwacher bis mäßiger Westwind. Im oberen Bergland warnen die Meteorologen vor Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter, der sich über den Tag auflöst.

Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 14 Grad und 6 bis 12 Grad in den Bergen.

In der Nacht zu Samstag ziehen dann die nördliche Kaltfront und die kühlere Polarluft heran. Die Temperaturen sinken ab auf 5 bis 3 Grad (3 bis 0 Grad im Bergland). Der Wind wird nachts zunehmend stärker und dreht in nordwestliche Richtung. Im Erzgebirge wird böiger Wind erwartet.