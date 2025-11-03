Sachsen-Anhalt startet in heitere Wetterwoche, doch hier wird es stürmisch

Magdeburg - Nach einem regnerischen Wochenende kann sich Sachsen-Anhalt in dieser Woche auf heitere Abschnitte freuen. Zum Wochenende wird es sogar etwas mild.

Trotz vieler Wolken bleibt es in Sachsen-Anhalt diese Woche trocken. (Symbolbild) © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Montagmorgen zeigen sich noch viele Wolken an der Grenze zu Brandenburg mit abziehendem Regen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es dann jedoch heiter. Bei Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad sind vorerst keine Niederschläge in Sicht.

Erst zum Nachmittag ziehen vermehrt Wolken auf, die etwas Regen mit in die Altmark bringen. In der Nacht auf Dienstag bleibt es jedoch trocken. Auf dem Brocken muss sich zudem auf Sturmböen eingestellt werden.

Der Dienstag selbst zeigt sich bei Höchstwerten zwischen 13 und 16 Grad von seiner freundlichen und trockenen Seite. Vorübergehend können dichtere Wolkenfelder am Himmel zu sehen sein. Auf dem Brocken bleibt es weiterhin stürmisch.

Auch am Mittwoch wird das Wetter in Sachsen-Anhalt heiter. Es kann zu einem Temperaturanstieg bis 17 Grad kommen. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es zudem meist klar.