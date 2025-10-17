Schirm raus oder Sonne genießen? Das Wetter in NRW am Wochenende

Köln - Das Herbstwetter macht uns auch am Wochenende in Köln und NRW keine große Freude, aber den ein oder anderen Sonnenstrahl gibt es trotzdem.

Das Wetter soll am Wochenende in Köln wechselhaft werden. (Archivbild) © Roberto Pfeil/dpa

Am Freitag starten wir laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erst mal bewölkt und leicht regnerisch. Erst gegen Nachmittag lockern die Wolken örtlich auf, und dann bleibt es weitgehend trocken.

Die Temperaturen klettern auf angenehme 11 bis 15 Grad, im Hochsauerland wird es etwas kühler mit 8 bis 10 Grad.

Am Samstag wird es freundlicher: Meist scheint die Sonne und Regen ist erstmal kein Thema. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad, in den höheren Lagen zwischen 6 und 10 Grad.

In der Nacht zum Sonntag klart es zunächst noch auf, später ziehen von Westen her ein paar Wolken auf.

Die Temperaturen fallen auf 5 bis 2 Grad, in manchen Tälern ist sogar leichter Frost möglich.