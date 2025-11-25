Servus, Winter: Schnee und glatte Straßen in Bayern

München - Der Winter hält Einzug in Bayern . Bei Schnee und Regen kann es auf den Straßen glatt werden.

Der Winterdienst wird in den kommenden Tagen einziges zu tun haben. © Bildmontage: Armin Weigel/dpa, wetteronline.de

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag vor Glätte durch überfrierende Nässe und gefrierenden Regen. In Nordbayern bleibt es am Morgen neblig bei Sichtweiten unter 150 Metern.

Dazu fällt vom Frankenwald über den Oberpfälzer Wald bis nach Niederbayern leichter Schnee. In Staulagen im Gebirge sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. In tieferen Lagen regnet es.

Zum Mittwoch hin breitet sich der Schnee über Bayern aus. Bis zum Abend fallen die Flocken auch in den Tälern. Lokal sind dann in Staulagen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich. Die Tiefstwerte liegen bei bis zu minus fünf Grad, es soll zu verbreitet glatten Straßen kommen.

Der Donnerstag bleibt dann voraussichtlich trocken, im südlichen Alpenvorland soll sich sogar die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus ein und plus vier Grad, nachts kühlt es auf bis zu minus acht Grad ab.