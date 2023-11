Schmuddeliges Herbst-Wetter in Frankfurt und Hessen: Bald kommt auch Schnee hinzu

Die Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: Am Freitag und Samstag muss weiter mit schmuddeligem Herbst-Wetter gerechnet werden, auch Schnee wird erwartet.

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Der Herbst hat mit aller Macht Einzug gehalten in Hessen - und er zeigt sich gegenwärtig vor allem von seiner schmuddelig-nassen Seite. Dieser Wetter-Trend bestimmt auch den heutigen Freitag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel. Am Samstag kommt dann auch noch Schnee hinzu.

Schmuddel-Herbst vom Feinsten: Der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Samstag ein hohes Niederschlagsrisiko in weiten Teilen von Hessen voraus. © Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main sagt für den heutigen Morgen einen wechselnd bis stark bewölkten Himmel über Hessen voraus, jedoch sollen zunächst "kaum Schauer" niedergehen. Im weiteren Verlauf des Freitags soll die Bewölkung dann zunehmen und "schauerartiger Regen" setzt laut der Prognose der Offenbacher Meteorologen ein. Zugleich ist wärmende Kleidung angesagt, den die DWD-Experten erwarten lediglich neun bis elf Grad in der Spitze, in höheren Lagen sogar nur vier bis acht Grad. Dazu soll ein "stark böiger Wind aus Süd bis Südwest" wehen, der in Kammlagen zu einzelnen stürmischen Böen anschwellen kann. Wetter Deutschland Wetter in Deutschland: Zwischen Regen, Sturm und sinkender Schneefallgrenze In der Nacht hält dieser Trend an: "Stark bewölkt bis bedeckt und verbreitet regnerisch", sagte ein Sprecher und fügte hinzu: "In den höchsten Lagen teils auch mal mit Schnee vermischt."

Der Samstag in Hessen bringt Regen- oder Graupelschauer sowie Schneeregen- oder Schneeschauer