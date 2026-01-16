Schnee ade: Bis zu elf Grad und Sonne im Freistaat erwartet

München - Das Schneestapfen ist in Bayern – überwiegend – vorbei. Mit den steigenden Temperaturen verabschieden sich zum Wochenende hin die weißen Flecken im Freistaat. Doch Vorsicht ist geboten.

Der (Sonnen-)Schein trügt: Es wird freundlicher und angenehmer an den Tagen, nachts kehrt aber zum Teil die Glätte zurück. © Katrin Requadt/dpa

Am Freitag strahlt die Sonne über Bayern und sorgt besonders in Ostbayern und dem Donauraum für relativ kühle 5 Grad Celsius.

Ansonsten pendelt das Quecksilber zwischen 6 und 10 Grad, stellenweise klettert es sogar auf 12 Grad.

"Bis heute Vormittag gibt es vor allem im Umfeld der Mittelgebirge sowie größerer Gewässer lokal Nebel mit Sichten unter 150 Metern", warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Nachts wird es vielerorts weiterhin nebelig, auch Glätte wird zum Problem. Im Bereich der Alpen fällt die Temperatur auf bis zu minus 6 Grad. Der Samstag startet ähnlich trüb, allerdings bahnt sich überwiegend im Bereich der Alpen und im höheren Bayerwald die Sonne ihren Weg.

Bei etwa 8 Grad bleibt es zwar weiter kühl, aber – angesichts der letzten Tage – angenehm. Ähnlich "warm" und sonnig wird es am Sonntag. Dafür rasselt aber das Quecksilber nachts in den Keller.