Schnee, Eis, Sturm: So ungemütlich startet Sachsen ins neue Jahr

Die Temperaturen der vergangenen Tage haben es angedeutet, doch mit der neuen Woche sind wir nun auch Wettertechnisch in Sachsen voll im Winter angekommen.

Von Lisa Marie Peisker

Packt Euch warm ein und fahrt vorsichtig, der erste Schnee wartet nämlich schon.

Der erste Schnee schleicht sich jetzt auch in den flachen Gebieten Sachsens ein.
Der erste Schnee schleicht sich jetzt auch in den flachen Gebieten Sachsens ein.  © Montage: Sebastian Kahnert/dpa; wetteronline.de

Der letzte Montag des Jahres beginnt rutschig, besonders im Süden des Freistaates. Dort sorgt zum Teil gefrierender Sprühregen für Glatteis.

Die Oberlausitz und das Bergland erwartet zudem ein leichter Schneefall bei maximal -2 Grad.

Trotzdem kriechen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vielerorts tagsüber mit maximal 0 bis 3 Grad sogar wieder in die Plusgrade.

Die Nacht wird dann mit bis zu -3 (Bergland -7) Grad etwas kälter.

Am Dienstag bleibt es heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei. Trotzdem ist erneut gebietsweise mit Glätte zu rechnen, bei sehr ähnlichen Temperaturen, wie Montag.

Am Silvester-Mittwoch sieht es dann schon wieder gar nicht mehr so schön aus. Im Flachland erwarten Euch je nach Höchsttemperaturen, die sich im Bereich von 0 bis 3 Grad bewegen Schneeregen oder Schneeschauer.

Glättegefahr ist hier vorprogrammiert, seid also schön vorsichtig unterwegs.

So wird das Wetter an Silvester und Neujahr

Der Silvesterabend wird sehr durchwachsen im Freistaat. (Archivbild)
Der Silvesterabend wird sehr durchwachsen im Freistaat. (Archivbild)  © Robert Michael/dpa

Im Bergland wird es noch etwas kälter. Hier erwarten Euch maximal -4 bis 0 Grad und ein mäßiger bis frischer Nordwestwind mit Windböen, auf dem Fichtelberg sogar schwere Sturmböen.

Die Nacht sieht nicht sonderlich freundlicher aus und so starten einige Teile Sachsens mit zeitweise Regen, Schneeregen oder Schneefall ins neue Jahr.

Donnerstag verpasst Ihr nicht viel, wenn Ihr erst einmal entspannt ausschlaft. Denn viele Wolken, Regen und Schneeregen begleiten Euch auch durch den ersten Tag des neuen Jahres.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 1 bis 4 (Bergland -3 bis 1) Grad.

TAG24 wünscht einen schönen Start in die Woche und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Titelfoto: Montage: Sebastian Kahnert/dpa; wetteronline.de

