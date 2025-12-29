Schnee, Eis, Sturm: So ungemütlich startet Sachsen ins neue Jahr

Leipzig - Die Temperaturen der vergangenen Tage haben es schon angedeutet, doch mit der neuen Woche sind wir nun auch wettertechnisch in Sachsen voll im Winter angekommen. Packt Euch warm ein und fahrt vorsichtig, der erste Schnee wartet nämlich schon.

Der erste Schnee schleicht sich jetzt auch in den flachen Gebieten Sachsens ein. © Montage: Sebastian Kahnert/dpa; wetteronline.de

Der letzte Montag des Jahres beginnt rutschig, besonders im Süden des Freistaates. Dort sorgt zum Teil gefrierender Sprühregen für Glatteis.

Die Oberlausitz und das Bergland erwartet zudem ein leichter Schneefall bei maximal -2 Grad.



Trotzdem kriechen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vielerorts tagsüber mit maximal 0 bis 3 Grad sogar wieder in die Plusgrade.

Die Nacht wird dann mit bis zu -3 (Bergland -7) Grad etwas kälter.

Am Dienstag bleibt es heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei. Trotzdem ist erneut gebietsweise mit Glätte zu rechnen, bei sehr ähnlichen Temperaturen, wie Montag.

Am Silvester-Mittwoch sieht es dann schon wieder gar nicht mehr so schön aus. Im Flachland erwarten Euch je nach Höchsttemperaturen, die sich im Bereich von 0 bis 3 Grad bewegen Schneeregen oder Schneeschauer.

Glättegefahr ist hier vorprogrammiert, seid also schön vorsichtig unterwegs.