Winter rollt wieder an: Schnee und Glätte machen Berlin und Brandenburg zur Eisfalle

Berlin - Der Winter zeigt die kalte Schulter: Viele Wolken, etwas Schnee und Glätte halten Berlin und Brandenburg weiter fest im Griff.

Am Wochenende herrscht in Berlin und Brandenburg Dauerfrost. (Symbolbild) © Lilli Förter/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ziehen dichte Wolken übers Land, dazu fällt immer wieder etwas Schnee. Bei null bis plus zwei Grad heißt es aufpassen – Glättegefahr! Der Wind sorgt für Extra-Frösteln und weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Sonntag ziehen einige Wolken davon. Die Temperaturen fallen auf frostige minus drei bis minus sieben Grad ab. Dabei bleiben auch die Straßen spiegelglatt.

Am Sonntag macht der Winter eine kurze Pause, denn zwischen den Wolken zeigt sich immer wieder die Sonne. Dabei bleibt es trocken.

Doch Vorsicht – vielerorts herrscht Dauerfrost! Bei minus zwei bis plus ein Grad kommt kaum Tauwetter auf.