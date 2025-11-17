Schnee, Regen und Gewitter? Sachsen-Anhalt erwartet ein wilder Wettermix

Magdeburg - In dieser Woche macht das Wetter in Sachsen-Anhalt , was es will. Von Gewitter bis Schnee ist alles dabei.

Im Harz soll es diese Woche immer wieder schneien. (Symbolfoto) © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Sachsen-Anhalt startet am Montag stark bewölkt und mit Regen- oder sogar Graupelschauern bei Höchstwerten zwischen 5 und 7 Grad in den Tag.

Im Harz muss sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch auf Schneeregen oder Schneeschauer eingestellt werden. Währenddessen werden in der Altmark und Börde vereinzelte Gewitter erwartet.

In der zweiten Nachthälfte sollten Autofahrer vorsichtig unterwegs sein. Besonders im Harz kann es örtlich bei bis zu -4 Grad Schnee und Glätte geben.

Dienstags bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad wird es zeitweise regnerisch. Im Harz kann erneut Schnee oder Schneeregen fallen. Zum wird es auf dem Brocken stürmisch. In der Nacht muss wieder mit Glätte gerechnet werden.

Auch am Mittwoch lässt sich die Sonne nicht blicken. Stattdessen ziehen bei Werten zwischen 4 und 6 Grad wieder Regenwolken über das Bundesland. Im Harz schneit es weiterhin und es bleibt glatt.