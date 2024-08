So soll das Wochenend-Wetter in Thüringen werden!

Erfurt - Den Menschen in Thüringen steht ein Wochenende mit viel Sonnenschein bevor.

Als Höchstwerte prognostiziert wurden 27 bis 29, im Bergland 23 bis 27 Grad. In der Nacht zum Montag soll es vielfach gering bewölkt, aber niederschlagsfrei zugehen, wie der Vorhersage zu entnehmen war.

Die Temperatur-Höchstwerte laut DWD: zwischen 24 und 27, im Bergland 22 bis 25 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es gering bewölkt, es soll aber niederschlagsfrei bleiben. Den Angaben nach kühlt es sich auf 16 bis 13 Grad ab.

Am Samstag ist es anfangs noch wolkig, im Tagesverlauf jedoch nimmt die Bewölkung ab und es gibt vermehrt viel Sonnenschein. Das ging am Freitagmorgen aus der Vorhersage für Thüringen auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Niederschlag wurde nicht vorhergesagt.

Zum heutigen Freitag: "Heute Mittag vor allem in der Westhälfte Durchzug von Wolkenfeldern, in der Osthälfte nahezu ungestörter Sonnenschein, ab dem Nachmittag allgemein wolkig bis stark bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter", hieß es am Morgen.

Höchstwerte von Nordwest nach Südost: zwischen 24 und 30, im Bergland 22 bis 26 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es den Angaben nach wolkig bis stark bewölkt. Zudem wies man auf einzelne Schauer und Gewitter bis Mitternacht hin.