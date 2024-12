So startet 2025: Das Wetter in Hessen an Silvester und Neujahr

Frankfurt am Main/Hessen - Zum Jahreswechsel wird es in Frankfurt und ganz Hessen etwas milder und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Die Sonne zeigt sich aber nur sehr selten und es ist mit stürmischen Böen zu rechnen.

In Silvesternacht wird es verbreitet noch einmal frostig. © Bild-Montage: Boris Rössler/dpa, wetteronline.de

Am heutigen Sonntag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei -2 bis 0 Grad zumeist bedeckt und teilweise neblig-trüb. Vereinzelt kann gefrierender Sprühregen für Straßenglätte sorgen. Auch in der Nacht zum Montag kann es bei Tiefstwerten von 0 bis -4 Grad glatt auf Hessens Straßen werden.

Am Montag ändert sich das graue, teils neblig-trübe Wetter kaum. Mit Höchstwerten zwischen 1 und 4 Grad wird es etwas weniger kalt und weitgehend niederschlagsfrei, nur in den höheren Lagen wird es bei -1 Grad frostig. Die Tiefstwerte in der kommenden Nacht liegen bei +1 bis -3 Grad und örtlich besteht erneut Glättegefahr.

Der Dienstag beginnt mit dichter Bewölkung, nur im Süden Hessens kann es im Laufe des Tages vereinzelt etwas auflockern. Die Thermometer zeigen 1 bis 5 Grad an und es weht ein schwacher, im Tagesverlauf mäßiger Wind aus Südwest.

In der Silvesternacht bleibt es trocken und die Tiefstwerte liegen bei +2 bis -2 Grad. Mit glatten Straßen ist höchstwahrscheinlich nicht zu rechnen. Allerdings kommt es gebietsweise zu starken bis stürmischen Böen.