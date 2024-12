So wird das Weihnachtswetter in Frankfurt und ganz Hessen

Zumindest nachts wird es in den kommenden Tagen frostig in Hessen. Ob sich auch ab und an die Sonne zeigt, verrät die Vorhersage des Wetterdienstes.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Hessen - Eine weiße Weihnacht wird es in Frankfurt am Main und in ganz Hessen wieder nicht geben. Aber nachts kann es frostig werden. Die Sonne zeigt sich in den kommenden Tagen weiterhin nur sehr selten.

Am heutigen Sonntag wird es noch einmal regnerisch in Hessen. In den kommenden Tagen gibt es allerdings dann kaum noch Niederschlag. © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de Am heutigen Sonntag erreichen die Höchstwerte laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zwischen 5 und 8 und im Bergland zwischen 2 und 4 Grad. Bei starker Bewölkung gibt es verbreitet Schauer, die in den Hochlagen als Schnee und Schneeregen niedergehen. Hier besteht Glättegefahr. Ab 600 Metern kann sich eine Schneedecke bilden. Gebietsweise ist zudem mit stürmischen Böen zu rechnen. Gegen Abend klingen Niederschläge und Böen ab, und es bleibt weitgehend trocken. Allerdings kommt es in der zweiten Hälfte der Nacht aus Nordwesten her zu erneutem Niederschlag - bis in die tieferen Lagen kurzzeitig als Schnee. Dabei kühlt es auf 3 bis 1, im Bergland auf -1 Grad ab. Wetter Deutschland Weiße Pracht? Schön wäre es! So wird das Bayern-Wetter heute und am Wochenende Bei 4 bis 7 - in den Hochlagen 0 bis 2 Grad - zeigt sich der Montag stark bewölkt, und es gibt immer wieder Schauer. Ab 500 Metern schneit es erneut. Es kann glatt werden. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag nach, und es lockert vereinzelt etwas auf. Weiterhin sind stürmische Böen, lokal auch Sturmböen möglich. In der folgenden Nacht gibt es nur noch vereinzelt ein paar Schauer. Es kühlt auf 2 bis 0, im Bergland auf -2 Grad ab. Glättegefahr besteht!

Am Heiligabend zeigen die Thermometer 3 bis 6 Grad an