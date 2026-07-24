Sommer-Wochenende voraus: Sonntag knackt Leipzig wieder die 30-Grad-Marke!

Leipzig - Grau und regnerisch hat sich die Messestadt in den vergangenen Tagen oftmals gegeben, doch am Wochenende soll damit Schluss sein: Temperaturen bis zu 30 Grad sagen die Wetterdienste für die kommenden Tage voraus! Erst Sonntagabend könnte der nächste Regen folgen.

Cossi und Co. locken am Wochenende wieder zu einem Besuch. Den Wetterdiensten zufolge werden in Leipzig bis zu 30 Grad erreicht. © Heiko Rebsch/dpa

Den Start ins Wochenende genießen wir zunächst bei angenehmen 23 Grad. Nach größeren Auflockerungen am Morgen meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorübergehend eine stärkere Quellbewölkung. Niederschläge werden jedoch keine erwartet.

Am Abend ziehen weitere Wolken über die Messestadt. In der Nacht fällt das Thermometer auf bis zu 9 Grad, es bleibt jedoch trocken.

Am Samstag schießen die Temperaturen dann steil nach oben! Bis zu 29 Grad sagen sowohl DWD als auch wetteronline.de voraus. Die Wolken, die noch in der Nacht über Leipzig zogen, verziehen sich, entsprechend ist auch von Niederschlägen keine Spur. Stattdessen Sonne satt bei strahlend blauem Himmel.

Erst in der Nacht lassen sich wieder ein paar Wolken blicken. Es bleibt jedoch trocken bei Temperaturen um die 16 Grad.

Der Höhepunkt folgt am Sonntag, wenn laut wetteronline.de bis zu 30 Grad erreicht werden. Es bleibt zunächst trocken, die Wolkendichte nimmt jedoch weiter zu. Für den Abend müssen wir uns auf den nächsten Regen einstellen, der auch in der Nacht zeitweise noch fallen wird. Tiefstwerte: Bis zu 15 Grad.