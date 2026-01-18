Sonne, Frost und Glätte: So geht die neue Woche in Köln los
Köln - Die neue Woche startet in NRW und Köln ziemlich ruhig, aber richtig kalt. Tagsüber gibt es immer wieder Sonne, nachts kann es hingegen glatt werden.
Am Sonntag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst meist sonnig und trocken. Im Norden und im Bergland kann es aber auch den ganzen Tag trüb werden.
Die Temperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad, im Bergland nur um 3 Grad. Nachts wird es richtig frisch mit 0 bis -3 Grad, stellenweise gibt es leichten Frost. Wer früh herausmuss, sollte auf gefrorene Straßen achten.
Zum Wochenbeginn bleibt es größtenteils sonnig bis leicht bewölkt. Nur im Westen könnte es zwischendurch mal ein bisschen Nieselregen geben. Tagsüber werden es 4 bis 9 Grad, in höheren Lagen nur um die 2 Grad.
In der Nacht fallen die Temperaturen wieder deutlich, zwischen 0 und -4 Grad, entlang des Rheins auch noch knapp über null.
Zur Wochenmitte: Wetter bleibt erstmal ruhig und stabil
Am Dienstag scheint nach ein paar Nebelfeldern am Morgen wieder die Sonne. Es bleibt trocken und relativ freundlich mit 5 bis 9 Grad. Nachts wird es erneut frostig, teilweise sogar bis -5 Grad. Glätte gibt es nur vereinzelt.
Der Mittwoch startet richtig sonnig und trocken, nur im äußersten Westen ziehen ein paar Wolken durch. In der Eifel und im Rheinland könnte es am Vormittag noch ein bisschen Nebel geben. Mit 3 bis 6 Grad bleibt es kalt, im Bergland werden sogar nur 1 bis 3 Grad erwartet.
In der Nacht zum Donnerstag ziehen dann mehr Wolken auf und es kann etwas Regen geben, anfangs teils sogar gefrierend. Vorsicht, Glättegefahr! Die Temperaturen sinken auf 0 bis -4 Grad im Westen und bis -8 Grad im Osten.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa