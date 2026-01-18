Sonne, Frost und Glätte: So geht die neue Woche in Köln los

Köln - Die neue Woche startet in NRW und Köln ziemlich ruhig, aber richtig kalt. Tagsüber gibt es immer wieder Sonne, nachts kann es hingegen glatt werden.

In der kommenden Woche erwartet NRW sonniges Winterwetter. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Am Sonntag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst meist sonnig und trocken. Im Norden und im Bergland kann es aber auch den ganzen Tag trüb werden.

Die Temperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad, im Bergland nur um 3 Grad. Nachts wird es richtig frisch mit 0 bis -3 Grad, stellenweise gibt es leichten Frost. Wer früh herausmuss, sollte auf gefrorene Straßen achten.

Zum Wochenbeginn bleibt es größtenteils sonnig bis leicht bewölkt. Nur im Westen könnte es zwischendurch mal ein bisschen Nieselregen geben. Tagsüber werden es 4 bis 9 Grad, in höheren Lagen nur um die 2 Grad.

In der Nacht fallen die Temperaturen wieder deutlich, zwischen 0 und -4 Grad, entlang des Rheins auch noch knapp über null.