Sonne pur zum Mai-Start: Bis zu 26 Grad in NRW in Sicht

Essen - Kein Regen in Sicht in Nordrhein-Westfalen – in den kommenden Tagen setzt sich das freundliche Frühlingswetter fort.

Blauer Himmel und warme Temperaturen: NRW darf sich auf perfektes Ausflugswetter freuen. (Symbolfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird für die kommende Nacht örtlich Frost in Bodennähe erwartet. Die Temperaturen sinken dabei auf 6 bis 3 Grad, in Tälern vereinzelt auf bis zu 1 Grad.

Am Donnerstag klettern die Werte auf 17 bis 23 Grad. Dabei bleibe es insgesamt wolkenlos und trocken, so der DWD.

Vor allem in der Eifel und in Hochlagen im Sauerland sei mit stark böigem Wind zu rechnen. Auch die Nacht auf Freitag bringt laut den Wetterexperten örtlich erneut Frostgefahr in Bodennähe mit sich.

Die Werte sinken auf 9 bis 5 Grad, in Tallagen des östlichen Berglandes auf bis zu 3 Grad.



