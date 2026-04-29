Sonne pur zum Mai-Start: Bis zu 26 Grad in NRW in Sicht
Von Nina Gross
Essen - Kein Regen in Sicht in Nordrhein-Westfalen – in den kommenden Tagen setzt sich das freundliche Frühlingswetter fort.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird für die kommende Nacht örtlich Frost in Bodennähe erwartet. Die Temperaturen sinken dabei auf 6 bis 3 Grad, in Tälern vereinzelt auf bis zu 1 Grad.
Am Donnerstag klettern die Werte auf 17 bis 23 Grad. Dabei bleibe es insgesamt wolkenlos und trocken, so der DWD.
Vor allem in der Eifel und in Hochlagen im Sauerland sei mit stark böigem Wind zu rechnen. Auch die Nacht auf Freitag bringt laut den Wetterexperten örtlich erneut Frostgefahr in Bodennähe mit sich.
Die Werte sinken auf 9 bis 5 Grad, in Tallagen des östlichen Berglandes auf bis zu 3 Grad.
Bestes Feiertagswetter gibt es am Freitag – es bleibt sonnig und trocken. Vor allem im Westen sei mit sommerlichen Temperaturen von 23 bis 26 Grad zu rechnen. In den übrigen Regionen von NRW seien Werte zwischen 20 und 24 Grad zu erwarten.
Erst zum Start in das Wochenende sollen wieder zunehmend Wolken aufziehen.
Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa