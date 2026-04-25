Sonniger Frühling in Frankfurt und ganz Hessen! Ist ein Ende in Sicht?
Frankfurt am Main - In Frankfurt und ganz Hessen zieht es die Menschen bei herrlichem Frühlingswetter nach draußen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird sich daran auch in den kommenden Tagen nichts ändern. Nachts bleibt es aber nach wie vor kalt.
Am Samstag ist es bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad im Norden und 19 bis 23 Grad im Süden verbreitet sonnig. Zeitweise ziehen hohe Wolkenfelder durch und es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind.
Wie in den vergangenen Nächten kann es auch in der Nacht zum Sonntag bei 6 bis 1 Grad in Bodennähe leichten Frost geben, dabei ist es im Norden etwas stärker, im Süden nur gering bewölkt.
Der Sonntag zeigt sich heiter und die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Nordost.
Geringe Bewölkung gibt es in der folgenden Nacht und bei Tiefstwerten von 6 bis -1 Grad ist erneut örtlich mit Bodenfrost zu rechnen.
Zum Dienstag nimmt die Bewölkung erst einmal zu
Die neue Woche beginnt heiter bis wolkig und weiterhin niederschlagsfrei. Auch die milden Temperaturen bleiben den Menschen in Hessen erhalten: Die Thermometer zeigen 15 bis 22 Grad an und es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.
In der Nacht zum Dienstag nimmt die Bewölkung dann weiter zu und es kühlt auf 8 bis 4 Grad ab. Bei 2 Grad kann es nur noch im Bergland etwas Frost in Bodennähe geben.
Der Dienstag startet zumeist wolkig, allerdings wird es im Tagesverlauf von Norden her zunehmend heiter und es bleibt laut DWD überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 21 Grad bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Nordost.
Die Nacht zum Mittwoch zeigt sich dann wieder überall klar. Es kühlt auf 8 Grad im Rhein-Main-Gebiet und auf 2 Grad im nordhessischen Werratal ab.
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de