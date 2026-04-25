25.04.2026 15:05 Sonniger Frühling in Frankfurt und ganz Hessen! Ist ein Ende in Sicht?

Das Wetter lädt die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen am Wochenende zum Hinausgehen ein. Wie es in der kommenden Woche aussieht, verrät die Vorhersage.

Frankfurt am Main - In Frankfurt und ganz Hessen zieht es die Menschen bei herrlichem Frühlingswetter nach draußen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird sich daran auch in den kommenden Tagen nichts ändern. Nachts bleibt es aber nach wie vor kalt.

Sonnenaufgang in Frankfurt: Auch in den kommenden Tagen hält das frühlingshafte Wetter an. © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de Am Samstag ist es bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad im Norden und 19 bis 23 Grad im Süden verbreitet sonnig. Zeitweise ziehen hohe Wolkenfelder durch und es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind. Wie in den vergangenen Nächten kann es auch in der Nacht zum Sonntag bei 6 bis 1 Grad in Bodennähe leichten Frost geben, dabei ist es im Norden etwas stärker, im Süden nur gering bewölkt. Der Sonntag zeigt sich heiter und die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Nordost. Wetter Deutschland Temperatursturz: Bis zu 21 Grad am Tag, nachts Bodenfrost möglich Geringe Bewölkung gibt es in der folgenden Nacht und bei Tiefstwerten von 6 bis -1 Grad ist erneut örtlich mit Bodenfrost zu rechnen.

Zum Dienstag nimmt die Bewölkung erst einmal zu