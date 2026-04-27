Wildes Wetter in Sachsen: Tagsüber warm, doch nachts fallen die Temperatur ins Minus

Leipzig - Wer gehofft hatte, dass mit den milderen Temperaturen der letzten Tage auch der Nachtfrost verschwindet, hat sich getäuscht. Unter Hochdruckeinfluss gelangt mit nördlicher bis östlicherer Strömung trockene subpolare Luft nach Sachsen und die bringt besonders nachts Minusgrade.

Obwohl es tagsüber mild und sonnig wird, fallen die Temperaturen nachts stark ab. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Das teilten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig am Montagmorgen mit.

Tagsüber ziehen am Montag einige Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen 16 bis maximal 19 Grad, im Bergland liegen sie bei 12 bis 16 Grad.

Besonders in der Nacht zu Dienstag kühlt es dann aber stark runter. Bei einigen Wolken sinken die Temperaturen im Bergland auf bis zu -1 Grad. In Bodennähe werden Frost und Werte von bis zu -3 Grad erwartet.

Für die übrigen Regionen von Sachsen sehen die Wetterexperten in dieser Nacht Tiefstwerte von 5 bis 3 Grad, doch es wird in den kommenden Nächten noch kühler.

Der Dienstag startet hingegen wieder heiter mit Sonnenschein und es bleibt trocken. Dazu weht mäßiger Wind aus Nordosten. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 17 bzw. 10 bis 14 Grad in den bergigen Regionen.

In der Nacht zu Mittwoch ist der Blick auf den fast vollen Mond frei, denn es ziehen nur einzelne Wolken über den Himmel. Die Temperaturen sinken auf 3 bis -2 Grad und vor allem in Bodennähe wird es frostig.