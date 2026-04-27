Jetzt wird es warm: Köln und NRW knacken die 20-Grad-Marke

Köln - In Köln und ganz NRW steht der erste richtige Frühlings-Meilenstein an: Diese Woche könnten laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zum ersten Mal die 20 Grad geknackt werden.

Endlich Frühling: In Köln und NRW klettern die Temperaturen jetzt erstmals über 20 Grad. © Stefan Puchner/dpa

Der Montag legt schon gut vor: Es bleibt trocken, die Sonne zeigt sich immer wieder und in Köln wird es mit bis zu 21 Grad richtig angenehm. Nur Richtung Münsterland halten sich die Wolken etwas länger.

In der Nacht wird es dann aber wieder typisch Frühling: Die Temperaturen gehen deutlich runter, teilweise auf nur wenige Grad. Vor allem in höheren Lagen kann es sogar noch mal leicht frieren.

Am Dienstag geht es ähnlich weiter. Erst noch viele Wolken, im Laufe des Tages wird es aber freundlicher. Regen ist kaum ein Thema und die Temperaturen ziehen weiter an. Vielerorts sind schon bis zu 22 Grad drin.

Der Höhepunkt folgt dann am Mittwoch: viel Sonne, kaum Wolken und richtig milde Luft. Besonders entlang des Rheins klettern die Temperaturen auf bis zu 23 Grad.