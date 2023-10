Sonne und bis 27 Grad, doch bald ist es mit dem Spätsommer in Hessen vorbei

Auch in den kommenden Tagen bleibt es in ganz Hessen für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Doch zum Wochenende kündigt sich dann eine Wetteränderung an.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Auch in den kommenden Tagen bleibt es in ganz Hessen für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Doch zum Wochenende kündigt sich eine Änderung des Wetters an.

Bis zum kommenden Freitag bleibt es in Hessen noch sommerlich warm. Dann kündigt sich allerdings eine einschneidende Wetteränderung an. © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de Am heutigen Dienstag erreichen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Höchstwerte bereits 20 bis 24 Grad. Vor allem im Süden gibt es auch längere sonnige Abschnitte und es bleibt überall niederschlagsfrei - so auch in der Nacht, in der es auf 13 bis 8 Grad abkühlt. Ab dem morgigen Mittwoch erwartet die Hessen dann der wärmste Tag der Woche. Die Sonne zeigt sich häufig und die Quecksilbersäulen der Thermometer klettern auf 23 bis 27 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, der in den Kammlagen auch böig auffrischen kann. Bei Tiefstwerten von 14 bis 11 Grad ziehen in der Nacht zum Donnerstag dann Wolken auf, die sich später verdichten. In der zweiten Nachthälfte gibt es im Norden den ersten Regen. Nördlich des Mains bleibt es auch am Tag regnerisch, nur im Süden kann es längere trockene Phasen geben. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 17 bis 21 Grad.

Am Wochenende verabschiedet sich der Spätsommer