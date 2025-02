Sonnig, trüb oder nass? Auf dieses Wochenend-Wetter müsst Ihr Euch in NRW einstellen

Köln - Den Menschen in Nordrhein-Westfalen steht in den kommenden Tagen trübes Winterwetter bevor: Es wird nass und grau. Nur vereinzelt lockert die Wolkendecke etwas auf.

Die Höchsttemperatur liegt zwischen 3 und 5 Grad. In Hochlagen, wo zeitweise mit stürmischen Böen zu rechnen sei, werden maximal 0 Grad erreicht.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Donnerstag zunächst zwar stark bewölkt und bedeckt, im Laufe des Nachmittags kommt es jedoch von Norden her zu einigen Auflockerungen.

In der Nacht fällt das Thermometer auf Tiefstwerte zwischen 1 Grad und -3 Grad im höheren Bergland. Erneut herrscht dann örtlich Glättegefahr, so die Wetterexperten.

Am Samstag machen sich zwar ebenfalls dichte Wolken am Horizont breit, dafür soll es voraussichtlich aber niederschlagsfrei bleiben und gelegentlich auflockern. Die Werte pendeln sich dabei zwischen etwas milderen 5 und 8 Grad ein, nur in höheren Lagen ist es mit etwa 3 Grad gewohnt kühler.

Und auch am Sonntag bleibt es im Tagesverlauf zwar stark bewölkt, aber weitestgehend trocken. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 5 und 7 Grad, in höheren Lagen bei 3 Grad.