24.07.2026 09:29 Über 30 Grad und Gewitter mit Starkregen: Das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen

Wettervorhersage für den Freitag, Samstag und Sonntag in Frankfurt und Hessen: Am Wochenende werden über 30 Grad und Gewitter mit Starkregen erwartet.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - "Am Samstag wird es teils heiß", mahnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ebenso erwarten die Meteorologen für das Wochenende in Frankfurt und Hessen Gewitter, die "Starkregen, Hagel und Sturmböen" mit sich bringen können.

Der Samstag in Frankfurt und Hessen wird heiter bis sonnig, aber auch teils heiß: Wetteronline.de (Grafik) sagt bis zu 31 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 33 Grad. © Montage: 123RF/ewastudio, Screenshot/Wetteronline.de Am Freitag bleiben die Temperaturen aber noch moderat: "Höchstwerte zwischen 23 Grad im Norden und 28 Grad an der Bergstraße", lautete die Wettervorhersage. Dazu soll es heiter bis sonnig werden, ein "schwacher Wind um Nordwest" wird erwartet. In der Nacht zu Samstag sollen die Temperaturen bei geringer Bewölkung auf Tiefstwerte von 15 bis 10 Grad fallen. "In Tallagen des Berglands bis 8 Grad", hieß es weiter. Am Samstag kehrt dann teilweise die Sommerhitze nach Hessen zurück: "Heiter bis sonnig" und eine "Erwärmung auf 29 bis 33 Grad" lautet die DWD-Prognose. Ein schwacher bis mäßiger Wind soll aus westlichen Richtungen wehen. Wetter Deutschland In Bayern kehrt der Sommer zurück: Temperaturen bis 32 Grad erwartet Die Nacht zu Sonntag kühlt auf 17 bis 12 Grad ab. Bei von Norden her allmählich zunehmender Bewölkung soll es aber weiterhin niederschlagsfrei bleiben.

Am Sonntag "schauerartiger Regen und teils auch Gewitter" in Hessen