Über 30 Grad und Gewitter mit Starkregen: Das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - "Am Samstag wird es teils heiß", mahnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ebenso erwarten die Meteorologen für das Wochenende in Frankfurt und Hessen Gewitter, die "Starkregen, Hagel und Sturmböen" mit sich bringen können.
Am Freitag bleiben die Temperaturen aber noch moderat: "Höchstwerte zwischen 23 Grad im Norden und 28 Grad an der Bergstraße", lautete die Wettervorhersage. Dazu soll es heiter bis sonnig werden, ein "schwacher Wind um Nordwest" wird erwartet.
In der Nacht zu Samstag sollen die Temperaturen bei geringer Bewölkung auf Tiefstwerte von 15 bis 10 Grad fallen. "In Tallagen des Berglands bis 8 Grad", hieß es weiter.
Am Samstag kehrt dann teilweise die Sommerhitze nach Hessen zurück: "Heiter bis sonnig" und eine "Erwärmung auf 29 bis 33 Grad" lautet die DWD-Prognose. Ein schwacher bis mäßiger Wind soll aus westlichen Richtungen wehen.
Die Nacht zu Sonntag kühlt auf 17 bis 12 Grad ab. Bei von Norden her allmählich zunehmender Bewölkung soll es aber weiterhin niederschlagsfrei bleiben.
Am Sonntag "schauerartiger Regen und teils auch Gewitter" in Hessen
Der Sonntag bringt dann laut der Vorhersage Höchstwerte zwischen 26 und 30 Grad mit sich, doch bei wechselnder Bewölkung werden ab der zweiten Tageshälfte von Westen her "schauerartiger Regen und teils auch Gewitter" erwartet. "Dabei lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen", erklärt der Wetterdienst.
Auch in der Nacht zu Montag kann es bei wechselnder bis starker Bewölkung zu schauerartigem Regen kommen. "Einzelne Gewitter mit Starkregen" sind ebenso weiterhin möglich. Die Temperaturen gehen auf 17 bis 11 Grad zurück.
"Wechselnd bewölkt, einzelne Schauer" lautet die Wettervorhersage für den Montag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel. Die DWD-Meteorologen machen aber "nur noch geringe Gewitterwahrscheinlichkeit" aus, oft bleibe es sogar trocken. Bei den Temperaturen werden Maximalwerte zwischen 22 und 27 Grad erwartet.
Die Nacht zu Dienstag soll dann bei nur noch geringer Bewölkung und teils auch klarem Himmel im ganzen Bundesland niederschlagsfrei bleiben. "Tiefsttemperaturen zwischen 15 und 9 Grad", teilt der Deutsche Wetterdienst weiter mit.
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