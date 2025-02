Sonniger Wochenstart in Bayern, doch Regen und Schnee stehen in den Startlöchern

"In der Nacht zum Dienstag von Westen her ausbreitender Regen, dabei vor allem in Mittelfranken und Oberbayern auch Unwetter durch gefrierenden Regen mit Glatteis nicht ausgeschlossen."

Laut bisherigen Daten rechnen die Experten am Dienstag vor allem in Westfranken mit leichtem Schneeregen oder Schnee. Auf längere sonnige Phasen dürfen sich dann vor allem die Menschen in Ostbayern freuen. Bei bis zu 8 Grad tagsüber wird es dabei etwas wärmer als am Vortag.