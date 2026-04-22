Sonniges Wetter in Frankfurt und Hessen, doch in den Nächten droht Frost

Frankfurt am Main - Unter Hochdruckeinfluss strömt trockene Festlandluft nach Hessen und bestimmt das Wetter in den kommenden Tagen: "Tagsüber wird die Luftmasse dabei deutlich erwärmt, nachts kühlt sie spürbar aus", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dazu.

Am Donnerstag werden bis zu 22 Grad und viel Sonnenschein in Frankfurt und Hessen erwartet, wie wetteronline.de (Grafik) und der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwarten. © Montage: 123RF/ewastudio, Screenshot/Wetteronline.de

Der Mittwoch werde wolkenlos und niederschlagsfrei, heißt es in der Prognose der Meteorologen für das Bundesland. Dazu erwarten die Wissenschaftler Höchsttemperaturen zwischen 14 und 19 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag fallen die Temperaturen dann auf Tiefstwerte zwischen 4 und 0 Grad, "in Tallagen vereinzelt leichter Frost bis –2 Grad". Es drohe zudem "verbreitet Frost in Bodennähe".

Dieser Wettertrend bestimmt auch den Donnerstag und Freitag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel.

An beiden Tagen soll es trocken bleiben, wobei der Donnerstag "sonnig", der Freitag "heiter" bis "zeitweise wolkig" in Nordhessen werden soll. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag 18 bis 22 Grad in der Spitze, 17 bis 21 Grad am Freitag.