23.09.2023 18:20 Spätsommer und kein Ende: Auf dieses Wetter können sich die Hessen freuen!

Auch wenn es am Samstag etwas frischer und durchwachsener war, so ist in Hessen auch in den kommenden Tagen kein Ende des Spätsommers in Sicht.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Die Menschen in Hessen können sich freuen: Nach einem durchwachsenen Samstag hält das spätsommerliche Wetter in den kommenden Tagen an. Auch in den kommenden Tagen können die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen den tollen Spätsommer im Freien genießen. © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de Erreichten die Höchstwerte am heutigen Samstag nur 13 bis 16 Grad, so wird es in den kommenden Tagen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wieder deutlich wärmer. Das Quecksilber der Thermometer klettert am Sonntag nach einer frischen Nacht mit Tiefstwerten zwischen 6 und 9 Grad auf 19 bis 21 Grad. Es wird nach der Auflösung vereinzelter Nebelfelder sonnig und es bleibt niederschlagsfrei. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost. In der darauffolgenden Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 7 Grad und in den Tallagen ist wieder örtlich Nebelbildung möglich. Wetter Deutschland Fällt das Wochenende ins Wasser? Regen und Schauer in NRW an der Tagesordnung Auch am Montag ist es heiter bis sonnig. Mit Höchstwerten von 20 bis 23 Grad ist es sogar noch etwas wärmer. Für den Dienstag kündigt sich ebenfalls wenig Änderung an. Nach Tiefstwerten in der Nacht von 6 bis 9 Grad steigen die Temperaturen auf 22 bis 24 Grad. Es ist wechselnd bewölkt bis heiter und zumeist auch niederschlagsfrei. Die Nacht zum Mittwoch zeigt sich gering bewölkt und es ist bei Tiefstwerten von 8 bis 12 Grad mit keinen Niederschlägen zu rechnen.

