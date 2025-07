Starkregen, Sturmböen und Gewitter: Unwetterwarnung für Berlin und Brandenburg

Berlin - Nach einem heißen Sonntag beginnt die neue Woche in Berlin und Brandenburg äußerst ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat sogar eine amtliche Warnung herausgegeben.

Alles in Kürze

Wer am Montag in Berlin und Brandenburg unterwegs ist, sollte einen Regenschirm einpacken. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Ab dem Nachmittag werden bis zum Abend von Süden und Westen her teils kräftige und länger anhaltende Regenfälle mit örtlichen Gewittern für die Region erwartet.

Dabei sollen lokal auch Regenmengen von bis zu 70 Liter pro Quadratmeter innerhalb von sechs bis 12 Stunden möglich sein - im Schnitt rechnet der DWD mit 20 bis 50 l/m².

Zudem können Sturmböen bis 85 km/h und Hagel auftreten. Erst am späten Abend sollen die Niederschläge allmählich Richtung Norden abziehen. Konkret gilt die DWD-Warnung voraussichtlich von 14 bis 22 Uhr.

Ursache für die ergiebigen Regenfälle ist demnach eine sehr feuchte und warme Luftmasse, die unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets über dem östlichen Mitteleuropa nach Brandenburg und Berlin gelangt.

Die Temperaturwerte steigen im Verlauf des Tages nach Angaben des DWD auf 23 Grad Celsius in der Prignitz, während in der Niederlausitz bis zu 28 Grad erreicht werden können. In der Nacht zu Dienstag erfolgt bei starker Bewölkung eine Abkühlung auf 17 bis 15 Grad.