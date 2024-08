Sternschnuppen und Polarlichter über Deutschland: Auch heute stehen die Chancen gut!

Über ganz Deutschland verzauberten in der Nacht zu Montag Sternschnuppen und Polarlichter den Nachthimmel. Auch in der kommenden Nacht stehen die Chancen gut.

Von Eric Mittmann

Leipzig - In Schleswig-Holstein waren sie deutlich zu sehen, ebenso in Sachsen und in den Alpen. Über ganz Deutschland verzauberten in der Nacht zu Montag Sternschnuppen und Polarlichter den Nachthimmel. Auch in der kommenden Nacht stehen die Chancen auf ein Himmelsspektakel gut.

Die Menschen in der Gemeinde Liebschützberg in Nordsachsen erlebten in der Nacht zu Montag ein wahres Himmelsspektakel. Sowohl Polarlichter als auch die Perseiden waren zu sehen. © EHL Media/Tim Meyer Auslöser für das Schauspiel sind gleich zwei Ereignisse. So ziehen derzeit die Perseiden wieder über den Himmel. Gleichzeitig finden laut "NDR" Eruptionen auf der Oberfläche der Sonne statt, wodurch neben Licht auch kleinste Teilchen Materie in Richtung Erde geschleudert würden. Diese werden vom Magnetfeld der Erde aufgenommen und an die Pole geleitet, was wiederum zum Himmelsleuchten führt, den Polarlichtern. Die Perseiden treten jedes Jahr etwa um dieselbe Zeit auf und erreichen ihren Höhepunkt um den 12. August. Die Erde kreuzt um diese Zeit alljährlich die Bahn des Kometen Swift-Tuttle samt der Staubspur, die er im All hinterlassen hat. Die Staubteilchen treffen dabei mit hoher Geschwindigkeit auf die Atmosphäre, wo sie verglühen und leuchtende Streifen am Himmel hinterlassen. Größere Meteore sind sogar als Feuerkugeln zu sehen und können die Helligkeit der Venus erreichen. Der Name Perseiden geht auf das Sternbild Perseus zurück. Bereits im 19. Jahrhundert brachten Astronomen den Meteoritenschauer mit dem Sternbild in Verbindung, da es so wirkt, als würde dort dessen Ursprung liegen. Wetter Deutschland Tropenhitze und schwere Gewitter: So heftig werden die nächsten 48 Stunden in Köln Die Perseiden tragen zudem den Namen "Tränen des Laurentius", da ihr Erscheinen mit dem Fest des Märtyrers Laurentius am 10. August zusammenfällt, der im Jahr 258 das Martyrium erlitt. Der Überlieferung nach vergoss der Himmel Tränen über seinen Tod.

Das solltet Ihr beachten, wenn ihr das Schauspiel sehen möchtet