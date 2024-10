11.10.2024 07:24 Sturm abgezogen: Zum Wochenende kommt die Sonne und Frost

In Sachsen-Anhalt wird es am Wochenende besseres Wetter geben. Die Sonne kommt wieder raus. Allerdings wird es in der Nacht kühler und es droht etwas Frost.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Nach dem Sturm wird es in Sachsen-Anhalt wieder freundlicher. Allerdings kann es nachts bereits zu Frost kommen. Am Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt wieder sonniger. (Symbolbild) © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/wetteronline.de Der starke Wind ist bereits am Donnerstagabend abgeflaut, sodass nur noch dicke Wolkenfelder und etwas Regen über das Land hinwegzogen. Am Freitag löst sich die Wolkendecke jedoch immer weiter auf, sodass die Sonne wieder am Himmel erstrahlt. Am Abend wird es sogar wolkenlos. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Temperaturen um die 12 bis 14 Grad. Gartenfreunde, die zum Beispiel empfindliche Pflanzen haben, sollten allerdings in der Nacht aufpassen. Zum Samstag kann es örtlich zu Bodenfrost bei Tiefstwerten um die -1 Grad kommen. Wetter Deutschland Neue Woche, neues Glück? So wird das Wetter in Bayern heute und die nächsten Tage Das gleiche Spiel, nur andersherum, wird am Samstag erwartet. Erst beherrscht die Sonne den Tag, zum Abend hin wird es wolkiger. Die Temperaturen klettern auf Maximalwerte zwischen 13 und 15 Grad. Mit Frost ist in der Nacht auf Sonntag bei Temperaturen zwischen 9 und 5 Grad nicht zu rechnen. Der Sonntag selbst bringt bei unveränderten Tageshöchsttemperaturen zwischen 13 und 15 Grad wieder Regen mit sich. Erwartet wird zudem ein frischer Westwind mit starken bis stürmischen Böen. Auf dem Brocken können sogar schwere Sturmböen auftreten. In der Nacht auf Montag steigt die Frost-Gefahr bei Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt. Erste Vorhersagen sehen für die kommende Woche zwar keinen großen Anstieg der Tagestemperaturen, jedoch dominiert die Sonne immer wieder den Himmel.

Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/wetteronline.de