Sturm zieht über Köln: DWD warnt vor ungemütlichem Wochenende

Wer das Wochenende in Köln draußen plant, sollte auf jeden Fall Schirm und warme Jacke einpacken – der Herbst zeigt sich von seiner windigen und nassen Seite.

Von Alina Eultgem

Jacke und Regenschirm sind an diesem Wochenende in Köln und NRW ein Muss. (Symbolbild)
Jacke und Regenschirm sind an diesem Wochenende in Köln und NRW ein Muss. (Symbolbild)  © Thomas Frey/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Samstag meist stark bewölkt. Immer mal wieder kommt auch Regen runter.

Bei 8 bis 12 Grad bleibt es zwar mild, dafür bläst der Wind ordentlich und zum Teil kann es sogar stürmisch werden.

Am Abend lässt der Wind etwas nach, nachts bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad.

Am Sonntag geht es ungemütlich weiter: Es bleibt grau und nass, bei maximal 7 bis 10 Grad.

Nachts zieht gebietsweise kräftiger Regen durch, vereinzelt wird es auch gewittrig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad.

Regen ohne Ende: Erst ab Dienstag wird es besser

Bis zur Wochenmitte steht uns nasses Herbstwetter bevor. (Symbolbild)
Bis zur Wochenmitte steht uns nasses Herbstwetter bevor. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Zum Start der neuen Woche ist der Regenschirm ein Muss: Hier erwarten uns ganztägig Schauer und auch Gewitter sind erneut nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei maximal 11 Grad.

Erst nachts lässt der Regen nach und die Temperaturen fallen auf 6 bis 4 Grad.

Am Dienstag heißt es dann langsam aufatmen: Es wird etwas ruhiger, die Wolken lockern auf, und auch der Regen tritt nur noch vereinzelt auf.

Mit 9 bis 13 Grad wird es wieder etwas wärmer und auch der Wind hält sich in Grenzen.

In der Nacht zu Mittwoch sind kleine Schauer möglich, bei Tiefstwerten von 10 bis 7 Grad.

Titelfoto: Thomas Frey/dpa

