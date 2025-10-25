Sturm zieht über Köln: DWD warnt vor ungemütlichem Wochenende

Köln - Wer das Wochenende in Köln draußen plant, sollte auf jeden Fall einen Schirm und eine warme Jacke einpacken. Der Herbst zeigt sich von seiner windigen und nassen Seite.

Jacke und Regenschirm sind an diesem Wochenende in Köln und NRW ein Muss. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Samstag meist stark bewölkt. Immer mal wieder kommt auch Regen runter.

Bei 8 bis 12 Grad bleibt es zwar mild, dafür bläst der Wind ordentlich und zum Teil kann es sogar stürmisch werden.



Am Abend lässt der Wind etwas nach, nachts bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad.

Am Sonntag geht es ungemütlich weiter: Es bleibt grau und nass, bei maximal 7 bis 10 Grad.

Nachts zieht gebietsweise kräftiger Regen durch, vereinzelt wird es auch gewittrig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad.