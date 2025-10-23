Sturmtief Joshua fegt über Thüringen: DWD warnt

Thüringen - Der deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmtief "Joshua" : Ab Donnerstag erreichen Sturmböen auch den Freistaat.

Auch in Thüringen sorgt Sturmtief "Joshua" für starke Windböen. © Bildmontage: Screenshot/wetter-online.de, 123RF/shellexx

In ganz Thüringen kommt es ab Donnerstag zu Windböen.

Sturmtief Joshua zieht aktuell aus dem Ärmelkanal in Richtung Dänemark. Aus diesem Grund warnt der Deutsche Wetterdienst auch im Freistaat vor Sturm.

Am Donnerstag seien im Thüringer Bergland schwere Sturmböen aus Südwest mit teilweise bis zu 90 km/h zu erwarten.

Im Tiefland rechnet der Deutsche Wetterdienst vor allem am Nachmittag und Abend mit stürmischen Böen zwischen 65 km/h und 75 km/h.

In der Nacht zu Freitag nehme der Wind weiter zu, sodass auch im Tiefland weiter mit stürmischen Böen gerechnet wird, so der DWD.

Außerdem sei im Südwesten des Thüringer Waldes Starkregen mit bis zu 20 Millimeter in wenigen Stunden möglich.