Tiefdruckgebiet zieht über Sachsen: Viele Wolken, Wind und Regen in den kommenden Tagen
Leipzig - Wer in dieser Woche darauf gehofft hat, dass der Frühling sich mit viel Sonne von seiner freundlichen Seite präsentieren wird, muss sich weiter gedulden. Tiefer Luftdruck und eine feuchtere Luftmasse bringen in den kommenden Tagen viele Wolken und Regen in den Freistaat.
Das erklärten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig in ihrer Vorhersage.
Der Montag startet demnach mit vielen Wolken und Regenschauern. Dazu weht mäßiger bis frischer Wind, der vor allem im höheren Erzgebirge, im Elbtal und in Richtung Oberlausitz Windböen von bis zu 55 km/h mit sich bringen kann.
Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 19 Grad, bzw. 12 bis 16 Grad in den höheren Lagen.
In der Nacht zu Dienstag bleibt es sehr wolkig und im Verlauf der zweiten Nachthälfte fällt Regen. Bei mäßigem Südostwind, der dann auf Westen dreht, sinken die Temperaturen auf bis zu 5 Grad.
Auch der Dienstag in Sachsen wird grau und regnerisch. Der Wind schwächt ein bisschen ab, bei Werten von maximal 14 bis 16 Grad (10 bis 14 Grad im Bergland).
Die Nacht zum Mittwoch bringt weiterhin viele Wolken und einzelne Tropfen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad ab.
Am Mittwoch könnte die Sonne herauskommen
Die beste Chance auf etwas Sonnenschein gibt es dann voraussichtlich am Mittwoch. Der Tag beginnt zwar noch mit vielen Wolken, die dann aber auflockern.
Es bleibt trocken und auch der Wind weht im Vergleich zu den Vortagen nur noch schwach. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 16 Grad und 10 bis 14 Grad in den höheren Lagen.
In der Nacht zu Donnerstag ziehen wieder Wolken auf, die den Blick auf den Nachthimmel verdecken, aber keine Schauer mit sich bringen. Die Tiefstwerte liegen bei um die 3 Grad.
Donnerstag hängt dann wieder eine dichte Wolkendecke über Sachsen, die allerdings nicht für Niederschläge sorgen wird. Die Temperaturen steigen etwas an und erreichen Höchstwerte von 19 Grad, bzw. 16 Grad im Bergland.
Für einen genauen Wetterausblick auf das Wochenende ist es noch zu früh, aktuell sieht es aber so aus, als könnten sich die höheren Temperaturen halten und vielleicht sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa; Screenshot/wetteronline.de