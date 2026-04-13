Tiefdruckgebiet zieht über Sachsen: Viele Wolken, Wind und Regen in den kommenden Tagen

Leipzig - Wer in dieser Woche darauf gehofft hat, dass der Frühling sich mit viel Sonne von seiner freundlichen Seite präsentieren wird, muss sich weiter gedulden. Tiefer Luftdruck und eine feuchtere Luftmasse bringen in den kommenden Tagen viele Wolken und Regen in den Freistaat.

Wer nicht nass werden möchte, sollte den Regenschirm in dieser Woche immer dabei haben. (Archivbild) © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Das erklärten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig in ihrer Vorhersage.

Der Montag startet demnach mit vielen Wolken und Regenschauern. Dazu weht mäßiger bis frischer Wind, der vor allem im höheren Erzgebirge, im Elbtal und in Richtung Oberlausitz Windböen von bis zu 55 km/h mit sich bringen kann.

Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 19 Grad, bzw. 12 bis 16 Grad in den höheren Lagen.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es sehr wolkig und im Verlauf der zweiten Nachthälfte fällt Regen. Bei mäßigem Südostwind, der dann auf Westen dreht, sinken die Temperaturen auf bis zu 5 Grad.

Auch der Dienstag in Sachsen wird grau und regnerisch. Der Wind schwächt ein bisschen ab, bei Werten von maximal 14 bis 16 Grad (10 bis 14 Grad im Bergland).

Die Nacht zum Mittwoch bringt weiterhin viele Wolken und einzelne Tropfen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad ab.