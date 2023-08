Tschüss Sommer? Das war's vorerst mit 30 Grad und Hitze - Unwetter-Warnungen und Tornado-Gefahr!

Berlin - Der wechselhafte Sommer bleibt sich in diesem Jahr treu und verabschiedet die hohen Temperaturen mit erneuten Unwettern in Wochenende.

Die Sonne wird am Wochenende vielerorts durch Wolken bedeckt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der heutige Freitag kennzeichnet vielerorts vorerst den letzten wirklich heißen Tag mit Temperaturen um die 30 Grad.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird vor allem im Osten und in Bayern bei Höchsttemperaturen bis zu 33 Grad noch ordentlich geschwitzt.

Ab Freitagmittag bahnt sich dann ein Unwetter von Südwesten her an, gefolgt von Schauern und Gewittern. Am Nachmittag soll das Unwetter dann Hamburg erreicht haben. In Nordrhein-Westfalen warnt der DWD gar vor möglichen Tornados.

Hitzewarnungen an der deutsch-polnischen Grenze und im östlichen Bayern treffen auf Unwetterwarnungen in den Regionen um Augsburg, Nürnberg, NRW und Teile Hessens.

Am Samstag und Sonntag liegen die Höchsttemperaturen dann bloß noch um die 25 Grad. Die Regenfront erhält dann auch im östlichen Teil der Bundesrepublik Einzug und sorgt für bewölkte Aussichten.