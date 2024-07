Wolkig mit Aussicht auf Regen: So startet die neue Sachsen-Woche

Leipzig - Der Juli startet im Freistaat leider nicht so freundlich und sonnig wie sein Vormonat: In den kommenden Tagen müssen die Sachsen mit grimmigen Wolken und den ein oder anderen Schauern und Gewittern rechnen.

Fußball-Fans in Leipzig suchen Schutz vor dem Regen. Auch das Achtelfinal-Spiel am Dienstag könnte nass werden. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, wetteronline.com

Laut dem Deutschen Wetterdienst dürften am Montag alle Sommerkinder, die in kurzen Hosen oder Shirts das Haus verlassen, auf dem Absatz umdrehen: Nach den fast tropischen Temperaturen der letzten Tage startet der Morgen deutlich kühler.

Auch im Laufe des Tages ist maximal mit Höchstwerten von knapp 19 Grad in Dresden und Chemnitz und 21 Grad in Leipzig zu rechnen. Dazu kommen ab Mittag einzelne Gewitter und Starkregen - mancherorts ist sogar etwas Hagel mit dabei.

Die Nacht zum Dienstag bleibt bewölkt und ein schwacher Westwind pustet neue Regenwolken über den Freistaat. Zwischen leichten Schauern pendelt sich das Thermometer bei durchschnittlich 19 Grad, im Bergland zwischen 13 und 17 Grad ein.

Während es am Mittwoch bei dunkler Bewölkung weitgehend trocken bleibt, schüttelt sich der Himmel am Donnerstag mit starken Regenfällen noch einmal ordentlich aus, bevor es zum Wochenende hin aufklart. Spätestens am Freitag beehrt die Sonne das Sachsenland wieder und die Temperatur steigt wieder auf bis zu 23 Grad in Leipzig und Dresden.