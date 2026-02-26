"Ungewöhnlich mild": Donnerstag lockt mit über 20 Grad nach draußen

Deutschland - Sonne satt! Donnerstag und Freitag locken in vielen Teilen Deutschlands mit frühlingshaften Temperaturen nach draußen. Mit über 20 Grad könnte dabei sogar fast ein Rekord gebrochen werden. Im Norden sollte man allerdings lieber einen Regenschirm dabei haben.

Der Donnerstag wird ungewöhnlich mild: In manchen Teilen Deutschlands klettern die Temperaturen sogar über 20 Grad. © Bildmontage/Screenshot/Wetteronline.de, Patrick Pleul/dpa

Das ungewöhnlich milde Wetter verdanken wir einem warmen Strom, der laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) von der Biskaya nach Deutschland zieht.

Während sich am Morgen im Süden, Westen und Mitteldeutschland noch zäher Nebel hält, klart es später vielerorts auf und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 13 Grad im Nordosten und bis zu 21 Grad am Oberrhein.

Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer Südwestwind.

In der kommenden Nacht können im Norden Deutschlands Wolken aufziehen, die Meteorologen schließen Regenschauer nicht aus. Entlang der Donau wird zudem wieder Nebel erwartet, mit Sichtweiten von unter 150 Metern. Vereinzelt kann es auch zu Frost kommen.

Am Freitag soll dann der Höhepunkt der milden Phase erreicht werden. Mit bis zu 23 Grad im Breisgau stehen die Chancen gut, am deutschlandweiten Februar-Wärmerekord zu kratzen: Am 26. Februar 1900 kletterten die Temperaturen in Jena auf 23,1 Grad.

Später am Abend setzt im Nordwesten dann Regen ein, der sich in der Nacht bis in die Mitte der Republik ausbreitet.