Heiter und bis zu 19 Grad: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Zweistellige Höchsttemperaturen bis hin zu 19 Grad und dazu ein Mix aus Sonne und Wolken: Das Wetter in Frankfurt und Hessen nimmt von Mittwoch bis Freitag ganz klar frühlingshafte Züge an - auch wenn der meteorologische Frühlingsanfang erst am Sonntag erfolgt.

Kurz vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn: Am Freitag sind bis zu 19 Grad in Hessen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) beide vorhersagen. © Montage: 123RF/philipimage, Screenshot/Wetteronline.de

"Heiter bis sonnig und niederschlagsfrei" lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Mittwoch in Darmstadt, Frankfurt und Kassel.

Dazu solle es "ungewöhnlich mild" werden, die Meteorologen rechnen mit Maximaltemperaturen zwischen 13 und 16 Grad im hessischen Tiefland. Zudem wird ein "schwacher bis mäßiger Wind um Süd" erwartet.

Diese Wetterlage setzt sich am Donnerstag fort: "In der ersten Tageshälfte Auflösung der Dunst- und Nebelfelder, anschließend meist heiter", heißt es. Es soll trocken bleiben, die Höchsttemperaturen erreichen 14 bis 18 Grad.

Der Freitag soll heiter bis wolkig beginnen. Ab dem Nachmittag werden aber dichtere Wolken im Nordwesten von Hessen erwartet.

Es bleibe aber voraussichtlich zunächst niederschlagsfrei. Die Temperaturen sollen zwischen 15 und 19 Grad in der Spitze liegen.