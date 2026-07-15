Hagelsturm sorgt für stundenlange Einsätze: 6000 Haushalte ohne Strom

Reutlingen - Ein schweres Unwetter mit Hagel hat am frühen Morgen in Reutlingen Straßen überflutet und einen stundenlangen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Ein Bild im Sommer, welches winterlicher nicht aussehen könnte: Am frühen Mittwochmorgen wurde Reutlingen von einem Hagelsturm überrascht. © Uwe Anspach/dpa

Zudem fiel in Teilen des Stadtgebiets vorübergehend der Strom aus, wie die Polizei mitteilte. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht.

Nach Angaben der Beamten zog das Unwetter gegen 5 Uhr über die Stadt und umliegende Gemeinden. Zahlreiche Abflussschächte verstopften und mehrere Straßenabschnitte wurden teilweise überflutet. Betroffene Bereiche mussten laut Mitteilung abgesperrt werden.

Feuerwehr und Polizei sind weiter im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen und den Verkehr zu regeln. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, abgesperrte Bereiche zu meiden.

Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) prasselten Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern vom Himmel.