Hagelsturm sorgt für stundenlange Einsätze: 6000 Haushalte ohne Strom

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Ein schweres Unwetter mit Hagel hat am frühen Morgen in Reutlingen Straßen überflutet und einen stundenlangen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Von Aleksandra Bakmaz

Reutlingen - Ein schweres Unwetter mit Hagel hat am frühen Morgen in Reutlingen Straßen überflutet und einen stundenlangen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Ein Bild im Sommer, welches winterlicher nicht aussehen könnte: Am frühen Mittwochmorgen wurde Reutlingen von einem Hagelsturm überrascht.
Ein Bild im Sommer, welches winterlicher nicht aussehen könnte: Am frühen Mittwochmorgen wurde Reutlingen von einem Hagelsturm überrascht.  © Uwe Anspach/dpa

Zudem fiel in Teilen des Stadtgebiets vorübergehend der Strom aus, wie die Polizei mitteilte. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht. 

Nach Angaben der Beamten zog das Unwetter gegen 5 Uhr über die Stadt und umliegende Gemeinden. Zahlreiche Abflussschächte verstopften und mehrere Straßenabschnitte wurden teilweise überflutet. Betroffene Bereiche mussten laut Mitteilung abgesperrt werden. 

Feuerwehr und Polizei sind weiter im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen und den Verkehr zu regeln. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, abgesperrte Bereiche zu meiden. 

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Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) prasselten Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern vom Himmel.

Blitzeinschlag löst Stromausfall aus

Die Hagelkörner sorgten für stundenlange Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Aufräumarbeiten laufen noch.
Die Hagelkörner sorgten für stundenlange Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Aufräumarbeiten laufen noch.  © Uwe Anspach/dpa

In abgeschwächter Form sei das Unwetter dann weiter in Richtung Memmingen in Bayern gezogen. 

In Teilen Reutlingens fiel auch der Strom aus. Laut dem zuständigen Netzbetreiber, der Fairnetz GmbH, waren rund 6000 Hausanschlüsse im Bereich der Kernstadt am Morgen für etwas mehr als eine Stunde ohne Strom. "Ursache war aller Voraussicht nach ein Blitzeinschlag im Zuge des Gewitters." Die Aufräumarbeiten würden noch laufen. 

Ein Zusammenhang mit dem Brand im Umspannwerk Reutlingen-West vom Juni bestehe nicht.

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Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag dort waren zeitweise Zehntausende Menschen über Stunden ohne Strom gewesen.

Titelfoto: Uwe Anspach/dpa

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