Blitzrekord: So oft hat es schon lange nicht mehr in Berlin und Brandenburg eingeschlagen

Berlin - Der Sonntag war in Brandenburg und Berlin der blitzreichste Tag seit fast zwei Jahren.

Allein in Brandenburg hat am Sonntag der Blitz mehr als 1600 Mal eingeschlagen. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Das geht aus Daten des Blitzinformationsdienstes Aldis/Blids hervor.

In Brandenburg zählte der Dienst 1625 Erdblitze, in Berlin 64. Mehr Einschläge an einem Tag hatte es zuletzt jeweils am 10. Juli 2024 gegeben.

Blitzzahlen können sich je nach Methode unterscheiden. Aldis/Blids zählt nur Wolke-Erde-Blitze und dabei sogenannte Flashes - wenn der Blitz flackert, wird dies dabei nur als ein Blitz gezählt.

Aldis (Austrian Lightning Detection & Information System) ist ein Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik (OVE) und der Austrian Power Grid AG.