Erst massenweise Hagel, dann Starkregen: Unwetter toben in Hessen

Lahn-Dill-Kreis/Braunfels - Ganze Massen von Hagelkörnern gingen nieder: Heftige Sommergewitter sind am Sonntagabend über Mittelhessen hinweggezogen. Die Feuerwehr rückte zu zahlreichen Einsätzen aus.

Über Mittelhessen gingen am Sonntagabend teils schwere Gewitter und Unwetter nieder: Neben Starkregen brachten diese mitunter auch Hagel mit sich. © Alexander Wolf/onw-images/dpa

Wie der Leiter des Lagedienstes der Zentralen Leitstelle des Lahn-Dill-Kreises, Paschalis Lepidis, sagte, gingen etwa bei einem Unwetter über dem Luftkurort Braunfels so viele Hagelkörner nieder, dass auch Gullys verstopft wurden.

Der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld vor schweren Gewittern und lokalen Unwettern gewarnt.

Als dann während eines weiteren Gewitters am Sonntagabend über Mittelhessen Starkregen fiel, seien auch einige Keller vollgelaufen. Auch mehrere Bäume stürzten um. Es gab keine Verletzten.

Betroffen von den Gewittern waren nach den Worten von Lepidis im Lahn-Dill-Kreis neben Braunfels auch die Städte Wetzlar, Solms und Leun sowie die Gemeinden Lahnau und Schöffengrund. Insgesamt habe es rund 50 Einsätze gegeben. Zur Höhe des Sachschadens könnten keine Angaben gemacht werden.

Auch im mittelhessischen Weinbach im Landkreis Limburg-Weilburg kam es am Sonntagabend zu einem heftigen Gewitter mit Hagel.