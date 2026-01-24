Glätte und Schnee kommen zurück! Chaos im Berufsverkehr am Montag?
Deutschland - Während am Wochenende vor Glätte gewarnt wird, könnte der Winter spätestens am Montag auch von oben wieder über Deutschland hereinbrechen. Heftige Schneefälle und Eisregen kündigen sich in Teilen der Bundesrepublik an.
Noch am Samstag kann es in der Osthälfte in höheren Lagen und geschützten Tallagen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu Gefahr durch Glätte kommen. In der Nacht zu Sonntag wird es bei bis zu minus 5 Grad eisig, überfrierende Nässe könnte am Sonntag vielerorts Fußgänger, Fahrradfahrer und Co. überraschen.
Nachmittags sollen dann aus dem Südosten Wolken aufziehen, die auch Schnee mit sich bringen können. Auflockerungen treten laut Wetter.net lokal im Westen auf, wo die Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad liegen werden. Im Osten bleiben sie um den Gefrierpunkt.
Interessant wird es am Montag: Laut dem Meteorologen Dominik Jung ist dann alles dabei. "Eisregen und Schnee. Das bedeutet Chaos auf Straßen. Es geht vermutlich gegen 3 Uhr am Montagmorgen los. Der Winter gibt noch einmal richtig Vollgas", sagte er Bild.
Demnach werden pünktlich zum Berufsverkehr zwischen der Ostsee und den Alpen bis zu 10 Zentimeter Schnee erwartet.
Am Montag vielerorts zwischen 10 und 16 Zentimeter Neuschnee erwartet
"Vom Osten bis in die mittleren Regionen fällt Schnee, in zentralen Lagen vereinzelt Regen", heißt es bei Wetter.net. Der DWD spricht von "gebietsweise Schneefälle" und Tageshöchsttemperaturen von 0 bis 3 Grad.
"Das Tief kommt jetzt über Bayern nach Deutschland und zieht deutlich mehr in die Mitte. Somit wird es verbreitet weiß werden. Einzig der äußerste Westen und Norden bekommen kaum noch Schnee ab", sagte Meteorologe Sebastian Wache von der WetterWelt GmbH zu Bild.
Ansonsten seien bis zu 10 Zentimeter möglich – mehr dürften es unter anderem im Harz und im Erzgebirge werden. Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de erklärte, dass in Hannover beispielsweise bis zu 16 Zentimeter erwartet werden.
Am Dienstag wird das Quecksilber dann laut DWD vielerorts ein paar Grad steigen. Es bleibt bewölkt, regnen und schneien soll es aber nur vereinzelt.
Titelfoto: Montage: dpa | Robert Michael, dpa | Thomas Warnack