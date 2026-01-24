Glätte und Schnee kommen zurück! Chaos im Berufsverkehr am Montag?

Deutschland - Während am Wochenende vor Glätte gewarnt wird, könnte der Winter spätestens am Montag auch von oben wieder über Deutschland hereinbrechen. Heftige Schneefälle und Eisregen kündigen sich in Teilen der Bundesrepublik an.

Sonntag und vor allem Montag soll es wieder ordentlich schneien in Deutschland. © dpa | Thomas Warnack

Noch am Samstag kann es in der Osthälfte in höheren Lagen und geschützten Tallagen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu Gefahr durch Glätte kommen. In der Nacht zu Sonntag wird es bei bis zu minus 5 Grad eisig, überfrierende Nässe könnte am Sonntag vielerorts Fußgänger, Fahrradfahrer und Co. überraschen.

Nachmittags sollen dann aus dem Südosten Wolken aufziehen, die auch Schnee mit sich bringen können. Auflockerungen treten laut Wetter.net lokal im Westen auf, wo die Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad liegen werden. Im Osten bleiben sie um den Gefrierpunkt.



Interessant wird es am Montag: Laut dem Meteorologen Dominik Jung ist dann alles dabei. "Eisregen und Schnee. Das bedeutet Chaos auf Straßen. Es geht vermutlich gegen 3 Uhr am Montagmorgen los. Der Winter gibt noch einmal richtig Vollgas", sagte er Bild.

Demnach werden pünktlich zum Berufsverkehr zwischen der Ostsee und den Alpen bis zu 10 Zentimeter Schnee erwartet.