Gewitter-Front im Anmarsch: Kaum eine Region bleibt verschont!

Deutschland - Das Wetter in Deutschland zeigte sich zuletzt sonnig, mild und überwiegend angenehm. Doch damit ist jetzt stellenweise schon wieder Schluss! Hier und da drohen Unwetter . TAG24 gibt einen Ausblick für den Start in die neue Woche.

Die Woche startet vielerorts mit viel Regen und Gewittern. © dpa/Jan Woitas

Schon am heutigen Montagvormittag sind laut Deutschen Wetterdienst (DWD) kräftige Gewitter zu erwarten. Das Unheil beginnt in Baden-Württemberg und zieht weiter in die Mitte des Landes. Richtung Nachmittag verlagert sich dieses Unwettergebiet in den Osten.

Andernorts ist zunächst mit viel Sonne und einigen Quellwolken zu rechnen. In der Südhälfte sind warme 29 bis 33 Grad zu erwarten, im Nordwesten und Westen 24 bis 28 Grad.

Wo es nicht regnet, gibt's schwachen bis mäßigen Wind.

In der Nacht zum Dienstag soll es gebietsweise Regen mit leichten Gewittern geben - vor allem in "einem breiten Streifen vom Saarland bis nach Rügen", wie es der DWD ausdrückt.

Die Tiefstwerte liegen bei 19 bis 13 Grad. Im Osten hingegen soll das Quecksilber des Nachts nicht unter 20 Grad fallen.