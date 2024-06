18.06.2024 09:47 Gewitter und Superzellen im Anmarsch: Hier bleiben die Fanzonen am Dienstag geschlossen!

In NRW droht am Dienstag ziemlich fieses Wetter. In Düsseldorf bleiben die Fan Zones daher geschlossen.

Köln - Weil am Dienstag in Nordrhein-Westfalen ziemlich fieses Wetter droht, bleiben die Fan Zones in mehreren Städten geschlossen. Weil der Wetterdienst für Dienstag starke Gewitter in NRW prognostiziert hat, bleibt die Düsseldorfer Fan Zone geschlossen. © Federico Gambarini/dpa Wie das Amt für Kommunikation der Stadt Düsseldorf mitteilte, sei die Entscheidung aufgrund einer Vorabinformation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) getroffen worden. Der Prognose der Wetterexperten zufolge kann es lokal teilweise zu starken Gewittern kommen, auch sogenannte Superzellen sind möglich. Dabei werden schwere Sturmböen und teilweise Orkanböen erwartet. Starkregen und Hagel mit größeren Körnern können nicht ausgeschlossen werden, verwies die Stadt Düsseldorf bereits am Montagabend auf eine DWD-Warnung. Wetter Deutschland Bayern, genießt die Abkühlung! Wetterfrösche kündigen nach Wolken und Regen 30 Grad an Auch die Stadt Köln sagte am Dienstagmorgen wegen der amtlichen Unwetterwarnung alle mit der EM verbundenen Veranstaltungen in der Host City ab. Unwetter in NRW: Fan Zones auch in weiteren Städten geschlossen Fußballfans in Dortmund müssen am Dienstag umplanen: die Fan Zone am Friedensplatz bleibt geschlossen. © Sascha Thelen/dpa "Die Venues Fan Zone am Heumarkt, Public Viewing im Tanzbrunnen sowie die Football Experience bleiben über den gesamten Tag geschlossen. Auch der Fährbetrieb der EM-Rhein-Fähre wird eingestellt", erklärte ein Sprecher der Stadt. Alle im Voraus angekündigten Events sowie die unterschiedlichen Überraschungsdarbietungen in der Domstadt fallen aus, hieß es weiter. Gastwirte in der Kölner Innenstadt wurden zudem angehalten, ihre Außengastronomie entsprechend zu sichern. In Dortmund bleibt unterdessen die Fanzone am Friedensplatz und die Public-Viewing-Area am Westfalenpark geschlossen, wo um 18 Uhr eigentlich viele türkische Fußball-Anhänger das Auftaktspiel ihrer Mannschaft gegen EM-Neuling Georgien anschauen wollten.

Auch die Stadt Gelsenkirchen öffnet ihre Fan Zone am Dienstag zur Sicherheit der Fußballfans nicht! Erstmeldung um 8.34 Uhr; zuletzt aktualisiert um 9.47 Uhr.

