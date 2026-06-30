Blitz, Donner, Hagel und Sturm: Heftige Unwetter folgen auf extreme Hitze in Bayern

München - Teils heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind über den Süden und den Osten Bayerns hinweggezogen.

Große Gewitterzellen sorgen regional für einen lauten Wetterumschwung. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In München setzte das Unwetter am Montag gegen 20 Uhr ein – mit Blitz, Donner, Starkregen und Hagel. Innerhalb weniger Minuten verwandelten sich Straßen und Wege zu Bächen. Die bis dato noch immer hochsommerlichen Temperaturen von 26 Grad und mehr stürzten um mehrere Grade nach unten.

Auf den Regenradaren tauchten zeitgleich auch an vielen anderen Orten in Bayern teils dunkelrot gefärbte Gewitterzellen auf – insbesondere im Raum Rosenheim, Passau sowie Regensburg. Die Gewitter zogen von Österreich kommend nach Norden und Nordosten über den Freistaat hinweg.

Im Norden des Freistaates sah die Lage dagegen zunächst noch deutlich ruhiger aus. Nur ganz punktuell sollte es Gewitter und Regen geben, etwa in den Landkreisen Cham und Schwandorf in der Oberpfalz sowie an der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern.

In der Nacht berichtete das Schwandorfer Landratsamt dann von zahlreichen Einsätzen rund um Schwandorf. Mehr als 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungsdiensten waren demnach im Einsatz, unter anderem wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Unterführungen.

Auch im Landkreis München rückte die Feuerwehr wegen des Unwetters zu rund 150 Einsätzen aus. Bei den Einsätzen handelte es sich nach Angaben eines Sprechers vor allem um vollgelaufene Keller sowie um umgestürzte Äste und Bäume. Verletzte oder größere Verkehrsunfälle wurden demnach nicht gemeldet.