Gewitter mit Starkregen und Hagel: Unwetter-Warnung für Frankfurt und Hessen!

Frankfurt am Main - Für Frankfurt und ganz Hessen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine aktuelle Unwetterwarnung herausgegeben.

Für Nachmittag und Abend des heutigen Mittwochs hat der Deutsche Wetterdienst wieder mögliche Unwetter für Hessen angekündigt. © Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de

So sind am späten Nachmittag sowie am Abend des heutigen Mittwochs vereinzelt heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen möglich!

Die Gewitter ziehen in der ersten Nachthälfte aber ostwärts ab. Dann bleibt es wolkig oder gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 13 Grad.

Der Donnerstag präsentiert sich wieder heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Es weht ein schwacher Wind aus westlichen Richtungen und die Thermometer zeigen sommerliche 24 bis 27 Grad an, wobei es im Rhein-Main-Gebiet am wärmsten wird.

Bei Tiefstwerten von 16 bis 11 Grad nimmt in der Nacht zum Freitag die Bewölkung erneut zu, es bleibt aber niederschlagsfrei.