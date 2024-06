Hochwasser in Bayern: Wettervorhersage macht wenig Hoffnung auf Entspannung

München - Die Rettungskräfte in Bayern sind aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen im Dauereinsatz. Und auch für Montag sind wieder kräftige Gewitter, Starkregen und Unwetter vorhergesagt.

Mit dem in der Nacht gefallenen Regen geht der DWD in Teilen Schwabens und Oberbayerns bis zum Abend gebietsweise von bis 40 bis 50 Litern Regen pro Quadratmeter innerhalb von rund 18 Stunden aus; im Ober- und Ostallgäu teils bis zu 65 Liter pro Quadratmeter.

Eine Frau steht in ihrem Wintergarten in Burgau vor ihrem vom Hochwasser der Mindel überfluteten Garten. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut dem Hochwassernachrichtendienst verlagern sich die Wassermassen zunehmend auf die Donau selbst, während an den Zuflüssen die Höchststände weitgehend erreicht sind. Neuerliche Regenfälle könnten den weiteren Rückgang allerdings verzögern.

Die Experten rechnen damit, dass die Donau ab Regensburg flussabwärts ähnlich viel Wasser führen wird wie beim Jahrhundert-Hochwasser 2002.

Der Hochwassernachrichtendienst erwartet den Scheitel der Flutwelle von Regensburg bis Passau erst im Verlauf des Dienstags und Mittwochs. In Neu-Ulm könne am Dienstag ein Wiederanstieg knapp in die höchste Meldestufe 4 erfolgen, für Günzburg in Meldestufe 3.

In Regensburg gilt seit Montag der Katastrophenfall.