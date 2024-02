Nach heftigen Unwettern: Autofahrer sieht Baum vor sich herabstürzen, dann knallt es

Traben-Trarbach - Wie heftig sich Unwetter auf die Umwelt auswirken können, zeigte sich in der Nacht auf den heutigen Sonntag in der rheinland-pfälzischen Mittelmosel. Dort kam es zu heftigen Erdrutschen und sogar Bäume krachten auf umliegende Landstraßen, was auch Unfälle zur Folge hatte.