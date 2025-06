14.06.2025 08:34 1.969 Nach Hitze-Samstag in Sachsen: Schon am Sonntag ziehen Gewitter und Starkregen auf

Ausflüge sollten die Menschen in Sachsen lieber am Samstag unternehmen. Denn nach dem warmen Sommertag ziehen am Sonntag Gewitter und Starkregen auf.

Von Lea Marie Kläsener Leipzig/Dresden - Auf einen sehr warmen Sommertag heute folgen am Sonntag unwetterartige Gewitter mit Schauern. Alles in Kürze Samstag: Sonnenschein und Temperaturen bis 32 Grad.

Sonntag: Gewitter und Starkregen ziehen auf.

Lokale Unwetter mit Hagel möglich.

Temperaturanstieg auf 33 Grad am Sonntag.

Montag: Trocken bei Höchstwerten von 21 bis 24 Grad. Mehr anzeigen Ausflüge sollten die Menschen in Sachsen lieber am Samstag unternehmen. Denn nach dem warmen Sommertag ziehen am Sonntag Gewitter und Starkregen auf. (Archivbild) © Robert Michael/dpa Der Samstag bringt zunächst viel Sonnenschein nach Sachsen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen maximal 26 bis 32, im Bergland 23 bis 26 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es trocken bei wenigen Wolken und Tiefstwerten von 17 bis 10 Grad. Der Sonntag startet heiter, am Vormittag ziehen aber von Westen her Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen auf, die lokal unwetterartig ausfallen. Auch kleinerer Hagel kann fallen. Wetter Deutschland Endlich Sommer! Berlin und Brandenburg marschieren auf die 30 Grad zu Die Temperaturen steigen auf 28 bis 33 Grad, im Bergland 23 bis 27 Grad. In der Nacht zum Montag ziehen die Gewitter und der Regen Richtung Osten, es kühlt ab auf 16 bis 12 Grad. Die Woche startet dann weitgehend trocken bei warmen Höchstwerten von 21 bis 24 Grad, im Bergland 16 bis 21 Grad.

Titelfoto: Robert Michael/dpa