Sachsen-Anhalt im Winterchaos: Wetterdienste warnen vor Glätte und Schnee
Magdeburg - Auch Sachsen-Anhalt wird in den kommenden Tagen von Sturmtief "Elli" nicht verschont. Wetterdienste warnen die Bevölkerung vor der extremen Wetterlage.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden bereits in der Nacht auf Freitag kräftige Schneefälle erwartet. Über die Warn-App NINA werden die Menschen in Sachsen-Anhalt bis zum Samstagmittag vor geschlossenen Schneedecken, Glätte und eingeschränkter Sichtweite gewarnt.
Besonders am Freitag muss sich aufgrund von Schneeregen und gefrierendem Regen auf Glätte eingestellt werden.
NINA empfiehlt den Bürgern daher, ihr Verhalten im Straßenverkehr an die Wetterbedingungen anzupassen. Zudem sollen unnötige Fahrten am besten vermieden werden.
Im Landkreis Harz und Jerichower Land bleiben daher Schulen am Freitag weitgehend geschlossen.
In Magdeburg ist zudem vorübergehend die Abfallentsorgung durch die Wetterlage beeinträchtigt. Viele städtische Mitarbeiter wie aus der Abfallwirtschaft werden für den Winterdienst benötigt.
Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) am Donnerstag mitteilte, müssen sich Pendler in Magdeburg zudem auf Verzögerungen und Behinderungen im Straßenbahn- und Busverkehr einstellen.
MVB versucht Straßenbahn- und Busverkehr aufrechtzuerhalten
Der Winterdienst der MVB sei derzeit "mit voller Mannschaftsstärke im Einsatz, um das ÖPNV-Angebot mit Straßenbahnen und Bussen abzusichern", hieß es in einer Mitteilung des öffentlichen Fahrdienstes. Fahrgäste werden dennoch darum gebeten, am Freitag (9. Januar) mehr Zeit einzuplanen.
Währenddessen stehen mehr als 50 Mitarbeitende der MVB sowie zusätzliche Kräfte bereit, um an den über 300 Haltestellen einen sicheren Ein- und Ausstieg zu gewährleisten.
Aktuelle Informationen zum ÖPNV finden Fahrgäste über den MVB-Verkehrsmelder auf der MVB-Website sowie unter www.mvb-verkehrsmelder.de. Zusätzlich ist die kostenfreie Service-Hotline der MVB unter 0800 548 1245 am Freitag bereits ab 5.30 Uhr erreichbar.
Erstmeldung vom 8. Januar, 15.33 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 16.27 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Landkreis Harz, Lars Penning/dpa