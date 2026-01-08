Sachsen-Anhalt im Winterchaos: Wetterdienste warnen vor Glätte und Schnee

Magdeburg - Auch Sachsen-Anhalt wird in den kommenden Tagen von Sturmtief "Elli" nicht verschont. Wetterdienste warnen die Bevölkerung vor der extremen Wetterlage.

Die Warn-App NINA bittet die Bevölkerung darum unnötige Fahrten zu vermeiden. (Symbolbild) © Bildmontage: Landkreis Harz, Lars Penning/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden bereits in der Nacht auf Freitag kräftige Schneefälle erwartet. Über die Warn-App NINA werden die Menschen in Sachsen-Anhalt bis zum Samstagmittag vor geschlossenen Schneedecken, Glätte und eingeschränkter Sichtweite gewarnt.

Besonders am Freitag muss sich aufgrund von Schneeregen und gefrierendem Regen auf Glätte eingestellt werden.

NINA empfiehlt den Bürgern daher, ihr Verhalten im Straßenverkehr an die Wetterbedingungen anzupassen. Zudem sollen unnötige Fahrten am besten vermieden werden.

Im Landkreis Harz und Jerichower Land bleiben daher Schulen am Freitag weitgehend geschlossen.

In Magdeburg ist zudem vorübergehend die Abfallentsorgung durch die Wetterlage beeinträchtigt. Viele städtische Mitarbeiter wie aus der Abfallwirtschaft werden für den Winterdienst benötigt.

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) am Donnerstag mitteilte, müssen sich Pendler in Magdeburg zudem auf Verzögerungen und Behinderungen im Straßenbahn- und Busverkehr einstellen.