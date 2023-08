Schweres Sturmtief erwartet! Bahn rechnet mit Störungen, Segel-WM auf der Kippe

Auch auf Fehmarn werden schwere Sturmböen erwartet. (Archivbild) © Frank Molter/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, bleibt es am Montag zu nächst bewölkt und regnerisch mit frischem bis starkem Wind. An den Küsten treten demzufolge auch schwere Sturmböen auf.

Zwischen kurzen Auflockerungen hier und da kommt es auch nachts weiter zu Schauern, wie es weiter hieß.

Auch am Dienstag ist es bewölkt und örtlich fallen Schauer. Die Temperaturen klettern auf maximal 20 Grad. An den Küsten gibt es weiter Sturmböen - auf Fehmarn auch schwere Sturmböen.

Aufgrund der regionalen Unwetter in Teilen Schleswig-Holsteins rechnet die Deutsche Bahn mit Beeinträchtigungen am Montag und Dienstag.

Demnach sollten sich Passagiere vor Antritt ihrer Fahrt über die Reiseverbindungen informieren, teilte die Deutsche Bahn auf Twitter mit.