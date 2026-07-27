Schweres Unwetter im Norden: Möglicher Tornado verwüstet rund 50 Häuser

Glückstadt/Kreis Steinburg - Ein schweres Unwetter mit einem mutmaßlichen Turnado sorgte am Sonntagabend für Verwüstung in Glücksstadt ( Schleswig-Holstein ) und Umgebung.

Im Kreis Steinburg wurden mehrere Dächer möglicherweise von einem Tornado beschädigt. © Florian Sprenger

Dabei wurden viele Wohn- und Gewerbegebäude beschädigt, teilte die Polizei Itzehoe mit. Nach ersten Einschätzungen wurden 40 bis 50 Gebäude von dem Unwetter beschädigt.

Gegen 18.55 Uhr soll das Unwetter mit Gewitter, Sturmböen und möglicherweise einem Tornado über Glücksstadt und die umliegenden Gemeinden hinweggezogen sein.

Besonders stark beschädigt wurden die Bereiche in einem Industriegebiet in der Straße Der Keil, in der Temming-Siedlung sowie in den Engelbrechtschen Wildnis.

Unter anderem deckte der Sturm das Dach einer Halle fast vollständig ab. Die umherfliegenden Dachteile beschädigten anschließend weitere Industriegebäude und andere Anlagen.