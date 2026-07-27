Schweres Unwetter im Norden: Möglicher Tornado verwüstet rund 50 Häuser

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Ein mutmaßlicher Tornado reißt Gartenhäuser weg und deckt Dächer ab - in Teilen Schleswig-Holsteins richtet ein Unwetter große Schäden an.

Von Svenja-Marie Kahl

Glückstadt/Kreis Steinburg - Ein schweres Unwetter mit einem mutmaßlichen Turnado sorgte am Sonntagabend für Verwüstung in Glücksstadt (Schleswig-Holstein) und Umgebung.

Im Kreis Steinburg wurden mehrere Dächer möglicherweise von einem Tornado beschädigt.
Im Kreis Steinburg wurden mehrere Dächer möglicherweise von einem Tornado beschädigt.  © Florian Sprenger

Dabei wurden viele Wohn- und Gewerbegebäude beschädigt, teilte die Polizei Itzehoe mit. Nach ersten Einschätzungen wurden 40 bis 50 Gebäude von dem Unwetter beschädigt.

Gegen 18.55 Uhr soll das Unwetter mit Gewitter, Sturmböen und möglicherweise einem Tornado über Glücksstadt und die umliegenden Gemeinden hinweggezogen sein.

Besonders stark beschädigt wurden die Bereiche in einem Industriegebiet in der Straße Der Keil, in der Temming-Siedlung sowie in den Engelbrechtschen Wildnis.

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Unter anderem deckte der Sturm das Dach einer Halle fast vollständig ab. Die umherfliegenden Dachteile beschädigten anschließend weitere Industriegebäude und andere Anlagen.

Gesamtschaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich

Das Reetdach wurde durch den starken Wind beschädigt.
Das Reetdach wurde durch den starken Wind beschädigt.  © Florian Sprenger

Bei zahlreichen Reihenhäusern in der Temming-Siedlung wurden die Dächer schwer beschädigt. Zusätzlich riss der Sturm mehrere Gartenhäuser und Garagen aus ihren Verankerungen und schleuderte diese auf angrenzende Grundstücke.

Das Unwetter zerstörte auch viele Dächer der Wohnhäuser in der Engelbrechschten Wildnis. Außerdem wurde die Oberleitung an der Bahnstrecke im Bereich des Schwarzen Weges beschädigt. Allerdings konnte der Zugverkehr rechtzeitig umgeleitet werden. Die Deutsche Bahn begann, den Schaden zu reparieren.

Zu körperlichen Verletzungen sei es nicht gekommen, jedoch erlitt eine Person einen Nervenzusammenbruch und wurde vorübergehend betreut.

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Der Gesamtschaden liegt laut Polizeiangaben im hohen sechsstelligen Bereich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) soll im Laufe des Tages eine Einschätzung abgeben, ob es sich bei dem Sturm wirklich um einen Tornado gehandelt hat. Auf der Wetterseite Tornadoliste.de wird der Sturm bereits als dieser eingestuft.

Erstmeldung: 8.18 Uhr, zuletzt aktualisiert: 12.55 Uhr.

Titelfoto: Florian Sprenger

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