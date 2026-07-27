27.07.2026 12:53 Neuer Hitze-Hammer trifft Frankfurt und Hessen: Auch Gewitter mit Starkregen drohen

Die Wettervorhersage für den Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in Frankfurt und Hessen: Ein neuer Hitze-Hammer trifft bald das Bundesland!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Nach der extremen Hitze Ende Juni müssen sich die Menschen in Frankfurt und Hessen erneut auf eine große Hitze-Belastung einstellen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt bis zu 39 Grad am Donnerstag voraus. Ebenso halten die Meteorologen an diesem Tag "Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel" für möglich.

Extreme Hitze trifft erneut Hessen: Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Donnerstag bis zu 37 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 39 Grad! © Montage: Screenshot/Wetteronline.de, Hitze-Jens Büttner/dpa Am Montag können die Menschen aber noch einmal durchatmen: Bei wechselnder Bewölkung und auch einigen Schauern nördlich des Mains sollen die Temperaturen maximal 23 bis 28 Grad erreichen, heißt es in der Wettervorhersage des DWD. Dazu wird ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest erwartet. Die Nacht zu Dienstag soll dann bei geringer Bewölkung niederschlagsfrei bleiben. Es kühlt voraussichtlich auf 16 bis 11 Grad ab. "In Tallagen des hessischen Berglandes bis 8 Grad", ergänzte ein Sprecher. Ab Dienstag werde es dann "zunehmend heiß" in Hessen, hieß es weiter. Der Grund sei "eine warme bis heiße Luftmasse", die nach Westdeutschland ströme. Wetter Deutschland Wetter bleibt am Wochenende sommerlich – nur der Sonntag schwächelt Die Meteorologen erwarten für Dienstag Höchstwerte von 28 bis 32 Grad. Dabei soll es sonnig und durchgehend trocken bleiben.

Bis zu 39 Grad und Tropennächte in Hessen