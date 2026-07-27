Neuer Hitze-Hammer trifft Frankfurt und Hessen: Auch Gewitter mit Starkregen drohen
Frankfurt am Main - Nach der extremen Hitze Ende Juni müssen sich die Menschen in Frankfurt und Hessen erneut auf eine große Hitze-Belastung einstellen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt bis zu 39 Grad am Donnerstag voraus. Ebenso halten die Meteorologen an diesem Tag "Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel" für möglich.
Am Montag können die Menschen aber noch einmal durchatmen: Bei wechselnder Bewölkung und auch einigen Schauern nördlich des Mains sollen die Temperaturen maximal 23 bis 28 Grad erreichen, heißt es in der Wettervorhersage des DWD. Dazu wird ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest erwartet.
Die Nacht zu Dienstag soll dann bei geringer Bewölkung niederschlagsfrei bleiben. Es kühlt voraussichtlich auf 16 bis 11 Grad ab. "In Tallagen des hessischen Berglandes bis 8 Grad", ergänzte ein Sprecher.
Ab Dienstag werde es dann "zunehmend heiß" in Hessen, hieß es weiter. Der Grund sei "eine warme bis heiße Luftmasse", die nach Westdeutschland ströme.
Die Meteorologen erwarten für Dienstag Höchstwerte von 28 bis 32 Grad. Dabei soll es sonnig und durchgehend trocken bleiben.
Bis zu 39 Grad und Tropennächte in Hessen
An den folgenden beiden Tagen schlägt der Hitze-Hammer dann zu: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich am Mittwoch auf Spitzentemperaturen zwischen 34 und 37 Grad einstellen, am Donnerstag sollen es maximal "zwischen 34 und 36 Grad in Nordhessen und zwischen 36 und 39 Grad im Rhein-Main-Gebiet" werden.
"Verbreitet sonnig" und "heiß bis sehr heiß" lautete daher auch die Einschätzung der Wetterdienst-Experten für den Mittwoch. Am Donnerstag sind zusätzlich zu der enormen Hitze ab dem Nachmittag "Schauer und Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel nicht ausgeschlossen", ergänzte der Sprecher.
Parallel zu den steigenden Temperaturen am Tag werden auch die Nächte immer wärmer: In der Nacht zu Mittwoch werden Tiefstwerte von 19 bis 16 Grad am Main und 15 bis 12 Grad in Nord- und Osthessen erwartet. In der Nacht zu Donnerstag sind es in Süd- und Westhessen 22 bis 18 Grad, in Nord- und Osthessen 18 bis 14 Grad. Die Nacht zu Freitag kühlt laut der Vorhersage des Wetterdienstes auf 21 bis 16 Grad ab, wobei in dieser Nacht auch einzelne Schauer zu erwarten sind.
Insbesondere die Menschen in Frankfurt und anderen größeren Städten müssen sich also erneut auf sogenannte Tropennächte einstellen. Damit sind solche Nächte gemeint, in denen die Lufttemperatur nicht unter 20 Grad fällt, was den Schlaf vieler Menschen beeinträchtigt.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Wetteronline.de, Hitze-Jens Büttner/dpa